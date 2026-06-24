NCT 출신 마크/ 사진=온라인 커뮤니티 갈무리

그룹 NCT 출신 마크 측이 인종차별 논란에 고개를 숙였다.마크 소속사 Upper Room(어퍼룸)은 24일 공식 입장을 내고 의상 논란에 사과했다. 어퍼룸은 "최근 마크가 착용한 의상으로 인해 불편함과 실망감을 느꼈을 모든 분들에게 진심으로 사과드린다"며 말문을 열었다.앞서 마크는 남부연합기가 그려진 의상을 착용해 논란에 휩싸였다. 남부연합은 과거 노예제 유지를 주장하며 미국 합중국을 이탈했던 남부 지역 11개 주가 결성한 연방이다. 남부연합기는 백인 우월주의와 인종차별의 상징물로 알려져 있다.소속사는 "해당 의상은 빈티지 의상 아이템으로 착용된 것이었으나, 티셔츠에 표시된 상징이 지닌 역사적 의미와 민감성을 인지한 후 보이지 않도록 조치를 취했다. 그럼에도 불구하고 해당 이미지가 외부에 공유되면서 상징이 노출돼 대중에게 우려를 끼치게 됐다"고 설명했다.이어 "의도와 관계없이, 이번 사안은 더 신중하고 철저하게 다뤄졌어야 했다"며 "어퍼룸과 아티스트는 인종차별, 증오, 차별, 어떠한 형태의 불관용도 용납하지 않는다. 제기된 우려의 심각성을 충분히 인지하고 있으며, 이번 사안으로 인해 많은 분들에게 실망을 드리게 된 점 깊이 반성하고 있다"고 전했다.더불어 "앞으로 유사한 일이 발생하지 않도록 의상 선택과 콘텐츠 승인 절차를 더욱 강화할 예정이다. 이번 사안으로 인해 상처받거나 불쾌감을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다"며 재발 방지를 약속했다.한편, 캐나다 출신 한국계 가수인 마크는 지난 4월 SM엔터테인먼트와 전속 계약을 종료했다. 동시에 NCT 127, NCT 드림 등 그가 속한 모든 팀에서 탈퇴했다. 이후 1인 기획사를 설립하고 공동대표를 맡았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr