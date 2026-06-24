방송인 추성훈이 딸 사랑 양의 선물에 함박웃음을 보이고 있다. / 사진=추성훈 SNS

사진=추성훈 SNS

격투기 선수 출신 추성훈이 딸의 선물에 감정을 표했다.추성훈은 지난 23일 자신의 인스타그램에 "딸이 아버지의 날 선물로 금색 볼펜을 선물해 줬습니다"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 추성훈이 딸에게 금빛 볼펜을 선물 받은 후 환한 미소를 보이고 있는 모습. 추성훈은 "'아버지한테는 이 색이 제일 잘 어울려!'라고 말하는 딸의 모습이 얼마나 사랑스럽던지요"라며 딸바보 면모를 보였다.이어 그는 "사실 볼펜도 정말 마음에 들었지만, 아빠를 생각하며 색까지 골라준 그 마음이 더 고맙고 감동이었다"고 사랑 양을 향해 애정을 보였다. 그러면서 추성훈은 "아빠가 오래오래 소중히 간직하며 잘 쓸게❤️"라고 덧붙였다.한편 추성훈은 일본 모델 야노 시호와 약 2년의 열애 끝에 2009년 결혼, 2011년 딸을 사랑 양을 품에 안았다. 이들 가족은 과거 KBS2 예능 '해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.사랑 양은 현재 모델을 지망하고 있다. 최근 모친 야노 시호와 팝업 행사 등에 참석하는 등 유명인으로서 본격 활동을 시작했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr