24기 옥순이 복잡한 심경을 밝혔다. / 사진=옥순 SNS

'나는 SOLO' 24기 옥순이 SNS를 통해 복잡한 심경을 털어놨다.옥순은 지난 22일 자신의 SNS에 "예쁘다. 우울하다. 상식이 통하지 않는 사람들 때문에 속이 뒤집어질 때도 있지만, 그럼에도 나를 위해 애써주는 사람들이 있어 힘이 난다"며 "오늘도 많은 도움을 받았다. 더 열심히 하겠다"는 글을 남겼다.별다른 설명은 덧붙이지 않아 글을 남기게 된 배경에 관심이 쏠렸다.한편 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 SOLO' 24기에 출연해 배우 김사랑을 닮은 외모로 주목받았다. 이후 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'를 통해 시청자들과 다시 만났다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr