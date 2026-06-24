사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 첫째 아들 우인이에 대한 걱정을 털어놓으며 현실적인 육아 고민을 고백했다.23일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '왕복 5시간... 둘째 위해 마지막 여정 떠난 황보라, 그 결과는?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 둘째 임신을 위한 상담을 받기 위해 경주를 찾았다. 하지만 이동 중에도 머릿속에는 첫째 우인이 생각이 가득했다.경주에 도착한 뒤 식사를 하던 황보라는 어린이집으로부터 전화를 받았다. 그는 "어린이집에서 오는 전화가 제일 무섭다"고 털어놨고, 통화가 이어질수록 그의 표정은 점점 굳어졌다.황보라는 "우인이가 최근 친구들과 잘 어울리지 못 한다고 한다"며 속상한 마음을 내비쳤다. 전화를 마친 그는 "입맛이 뚝 떨어진다"며 곧바로 남편 차현우에게 연락했다."요즘 어린이집에서 이런저런 이야기를 들으면 마음이 복잡하다"는 황보라는 "둘째를 준비하고는 있지만 아이 하나 키우는 것도 정말 쉽지 않다. 내가 둘째까지 감당할 수 있을까 하는 생각이 들 때가 많다"고 솔직한 심정을 밝혔다.황보라는 앞서 "올해까지 해보고 안 되면 포기하려고 한다. 지금도 너무 힘들다"고 말한 바 있다. 시험관 시술과 육아를 병행하는 현실적인 어려움을 숨기지 않은 것.5시간 이동하며 경주 난임 한의원을 방문한 황보라는 "여기가 아들 낳는 한의원이냐. 나는 딸 낳고 싶은데"라며 화들짝 놀러 폭소케 했다. 그러면서도 "좋은 기운 받고, 몸을 잘 만들어서 마지막으로 한번 더 도전해 보겠다"고 말했다.한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 둘째 아들이자 하정우 동생인 차현우(김영훈)와 결혼, 2024년 아들 우인 군을 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr