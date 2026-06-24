고준희의 결정사 점수가 공개됐다./사진=텐아시아DB

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

배우 고준희가 자신의 말버릇과 표현력 부족을 인정하며 예능 적응을 위한 훈련에 나섰다.22일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '사람들이 오해하는 이유, 해명합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 스피치 학원을 찾아 말하기 수업을 받았다. 그는 평소 생각이 많고 낯가림이 심하다며 "SNS도 뭘 올릴지, 무슨 멘트를 쓸지 고민하다가 나중에 올리자고 미뤘다. 그러다 거의 20만 명 정도 팬들이 떠나갔다"고 고백했다.스피치 강사는 고준희의 대화 방식을 보며 "지금 이 행동이 말하는 것과도 비슷하다. 생각이 너무 길어져서 핵심이 늦게 나온다"고 짚었다.이어 고준희가 자주 쓰는 표현도 분석했다. 강사는 음식 리뷰 영상을 보며 "'딱'이라는 말을 너무 많이 쓴다. '약간'도 반복된다"고 지적했다. 고준희는 "나는 '약간'은 알았는데 '딱'은 몰랐다"며 놀랐다.강사는 "습관어는 쓸 때마다 스스로 알아차리고 참아야 고칠 수 있다"고 조언했다.이후 고준희는 초등학교 3학년용 표현력 교재로 수업을 받았다. 강사는 "음식 표현은 맛뿐 아니라 향, 식감, 색깔, 소리까지 말해야 한다"며 "구독자들이 머릿속에 그림을 그릴 수 있게 해야 한다"고 설명했다.고준희는 "요즘 애들 난이도가 높은 걸 배운다"며 당황했지만, 이내 샌드위치 맛을 표현하며 연습에 집중했다.또 설득력 있는 화법인 PREP(Point-Reason-Example-Point) 법칙도 배웠다. 강사는 "포인트, 이유, 사례, 다시 포인트 순서로 말하면 조리 있게 들린다"고 알려줬다.고준희는 "저의 예능 욕심은 100%입니다. 왜냐하면 많은 사람들이 웃으면 저도 행복해지기 때문입니다"라고 말하며 한 문장으로 생각을 정리하는 연습을 했다.수업 후 고준희는 "저에게 꼭 필요한 시간이었다. 늘 부족함을 알고 있었는데, 실수한 부분들을 체감하고 있었다"고 말했다.이어 "오늘 배운 것처럼 피드백도 빨라야 하고, 리액션도 크게 해야겠다고 느꼈다. 표정도 그때그때 알맞게 해야겠다"고 다짐했다.고준희는 "앞으로 PREP 법칙으로 잘 말해보도록 노력하겠다"며 예능 울렁증 극복 의지를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr