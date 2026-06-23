사진=고준희 유튜브

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배우 고준희가 예능 출연 후 쏟아진 지적을 직접 마주하며 스피치 학원에서 자신의 소통 방식을 점검받았다.22일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '사람들이 오해하는 이유, 해명합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 "배워보고 싶은 게 있었다. 예능 울렁증도 있고, 지금처럼 말이 잘 안 나오는 상황이 있다"며 "이런 것들을 헤쳐 나갈 방법을 배우고 싶어서 집 밖에 나왔다"고 밝혔다.스피치 강사는 고준희의 평소 말하기 방식을 분석했다. 강사는 "말이 빠르고 길다. 핵심이 딱 없다"며 "다 듣다 보면 스태프들이 떠나갈 것 같다"고 지적했다. 이에 고준희는 민망한 듯 웃으며 자신의 습관을 인정했다.고준희는 최근 출연한 토크쇼 반응도 언급했다. 제작진이 "사람들 반응이 호불호가 있었다"고 하자 고준희는 "저는 좋은 댓글만 기억한다. 그날은 매우 만족했다. 약간 작두를 탔다고 생각했다"고 말했다.하지만 실제 영상을 본 강사의 평가는 달랐다. 강사는 "개그맨들이 웃기려고 던지는 상황인데 빤히 보고만 있다"며 "고준희 씨는 맥락보다 단어에 꽂히는 스타일 같다"고 분석했다.이어 "질문을 받았다고 혼자 답만 하는 게 아니라 다시 물어보고 공감 멘트를 해야 한다. 여기는 프레젠테이션이 아니라 대화"라고 설명했다.고준희는 "나한테 질문을 했으니까 답을 한 것"이라며 당황했지만, 이내 자신의 모습을 보고 "나 혼자 뒤에서 되게 진지하다. 보니까 그렇다"고 인정했다.특히 강사는 "코미디언들이 던져주는 밥을 못 받는 느낌이 있다"며 "자기 생각 표현은 잘하는데 상대방 이야기에 대한 공감 멘트가 부족하다"고 조언했다.고준희는 "사람들이 내가 차갑고 다가가기 어려운 사람이라고 오해를 많이 한다"며 "나는 상상을 하고 있었던 건데 혼자 따로 노는 것처럼 보일 수 있겠다는 걸 오늘 처음 알았다"고 털어놨다.그러면서 "오해가 있었다면 노여움을 풀어달라"며 "앞으로는 피드백도 빠르게 하고 리액션도 크게 해야겠다고 느꼈다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr