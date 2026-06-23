사진=전원주 유튜브

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배우 전원주가 증조할머니가 된 소감을 전했다.23일 유튜브 채널 '전원주_전원주인공'에는 '증조할머니가 된 전원주, 너무 사랑스러운 그녀의 증손주를 소개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전원주는 며느리와 함께 증손주들을 위한 애착 인형을 만들며 가족 이야기를 나눴다. 특히 그는 최근 태어난 증손녀와 20개월 된 증손자를 공개하며 흐뭇한 미소를 감추지 못했다.전원주는 "증손녀가 또 태어났다"면서 "손녀들이 자식을 낳은 걸 보니까 '내가 증조할머니가 됐구나'라는 생각이 들더라"고 말했다. 이어 "기쁘긴 한데 한편으로는 '이제 죽을 때가 돼 가나 보다'라는 생각도 들었다"고 솔직한 심경을 털어놨다.20개월 된 증손자가 아빠를 따라 청소를 하고 옥수수를 먹는 영상을 본 전원주는 연신 "귀엽다"고 외쳤다. 그는 "웃으면 죽겠다. 너무 예쁘다"며 눈을 떼지 못했다.하지만 기쁨만 있는 것은 아니었다. 전원주는 "아들이 증손자를 안고 왔다 갔다 하는 걸 보면 세월이 너무 빠르다는 생각이 든다"며 "예쁜 건 예쁜 건데 내가 너무 늙어가는 것 같다는 생각도 든다"고 고백했다.이어 생후 40일 된 증손녀 사진을 보며 "증손녀를 보면 웃음이 저절로 나온다"고 말했다. 제작진이 "다 해주고 싶을 것 같다"고 하자 그는 "아니, 다 해주고 싶진 않다"고 받아쳐 웃음을 안겼지만, 이내 "그래도 증손녀를 보면 저절로 웃음이 난다"고 덧붙였다.전원주는 "세월은 빨리 가지만 그래도 내가 바보처럼 살지는 않았구나 싶다"며 "증손주들이 나를 알아볼 때까지 살아야겠다는 생각이 든다"고 밝혔다. 이어 "노년이 좋다. 손주보다 증손자, 증손녀를 볼 때 더 행복하다"고 미소 지었다.전원주는 며느리에 대한 애정도 드러냈다. 앞서 며느리와 함께 출연한 영상이 100만 뷰를 넘긴 사실이 언급되자 전원주는 "우리 며느리는 일도 잘하고 말도 잘하고 애교도 잘 떤다. 아들이 꼼짝 못 한다"고 자랑했다.또 과거를 떠올리며 "우리 때는 시어머니가 정말 무서웠다. 남편 앞에서 콧소리를 냈더니 '너 기생이냐. 왜 그렇게 콧소리를 내느냐'고 혼났다"고 회상해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr