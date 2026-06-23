사진=황보라 유튜브
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배우 황보라가 둘째 임신을 위한 마지막 도전에 나섰다.

23일 유튜브 채널 '보라이어티'에는 '왕복 5시간... 둘째 위해 마지막 여정 떠난 황보라, 그 결과는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 황보라는 경주의 한 난임 전문 한의원을 방문하기 위해 KTX에 올랐다. 그는 "4년 전에 우인이를 갖기 위해 남편과 새벽 첫차를 타고 내려왔던 기억이 있다"며 "이번에는 마지막 파이팅이라는 생각으로 승부수를 던져보겠다"고 말했다.
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현재 둘째를 준비 중인 황보라는 "(배아를) 하나 얼려놓은 상태"라며 "올해까지 해보고 안 되면 포기하려고 한다"고 털어놨다.

특히 절친 김지민의 소식이 마음을 더 조급하게 만들었다고 밝혔다. 황보라는 "김지민이 최근 착상을 시도했다고 하더라. 괜히 마음이 쫄렸다"며 "둘째를 낳으면 같이 키우고 싶은 마음도 있어서 빨리 착상을 시도해 보고 싶었다"고 말했다.

한의원 원장은 황보라의 몸 상태를 살핀 뒤 "4년 전보다 체력이 많이 떨어졌다"고 진단했다. 이에 황보라는 "하나 더 시도해도 되겠냐"고 물었고, 원장은 체력과 난소 기능 개선을 위한 한약 처방을 권했다.
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진료를 마친 황보라는 "원래는 약을 안 먹으려고 했다. 예전에 먹었을 때 트러블도 심하게 올라왔다"면서도 "그때 효과를 봤기 때문에 다시 도전하는 것"이라고 설명했다.

이어 "이번이 마지막 필살기다. 주사도 맞고 약도 먹고 할 수 있는 건 다 해볼 생각"이라며 "좋은 기운을 받아서 마지막으로 한번 더 도전해 보겠다"고 각오를 밝혔다.

한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 둘째 아들이자 하정우 동생인 차현우(김영훈)와 결혼, 2024년 아들 우인 군을 출산했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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