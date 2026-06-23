사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 둘째 임신을 위한 마지막 도전에 나섰다.23일 유튜브 채널 '보라이어티'에는 '왕복 5시간... 둘째 위해 마지막 여정 떠난 황보라, 그 결과는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 경주의 한 난임 전문 한의원을 방문하기 위해 KTX에 올랐다. 그는 "4년 전에 우인이를 갖기 위해 남편과 새벽 첫차를 타고 내려왔던 기억이 있다"며 "이번에는 마지막 파이팅이라는 생각으로 승부수를 던져보겠다"고 말했다.현재 둘째를 준비 중인 황보라는 "(배아를) 하나 얼려놓은 상태"라며 "올해까지 해보고 안 되면 포기하려고 한다"고 털어놨다.특히 절친 김지민의 소식이 마음을 더 조급하게 만들었다고 밝혔다. 황보라는 "김지민이 최근 착상을 시도했다고 하더라. 괜히 마음이 쫄렸다"며 "둘째를 낳으면 같이 키우고 싶은 마음도 있어서 빨리 착상을 시도해 보고 싶었다"고 말했다.한의원 원장은 황보라의 몸 상태를 살핀 뒤 "4년 전보다 체력이 많이 떨어졌다"고 진단했다. 이에 황보라는 "하나 더 시도해도 되겠냐"고 물었고, 원장은 체력과 난소 기능 개선을 위한 한약 처방을 권했다.진료를 마친 황보라는 "원래는 약을 안 먹으려고 했다. 예전에 먹었을 때 트러블도 심하게 올라왔다"면서도 "그때 효과를 봤기 때문에 다시 도전하는 것"이라고 설명했다.이어 "이번이 마지막 필살기다. 주사도 맞고 약도 먹고 할 수 있는 건 다 해볼 생각"이라며 "좋은 기운을 받아서 마지막으로 한번 더 도전해 보겠다"고 각오를 밝혔다.한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 둘째 아들이자 하정우 동생인 차현우(김영훈)와 결혼, 2024년 아들 우인 군을 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr