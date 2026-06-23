사진=이민정 유튜브
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배우 이민정이 최근 온라인에서 화제가 된 남편 이병헌, 배우 변우석과의 패션쇼 장면에 대해 직접 해명했다.

23일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '20년 만에 다시 찾은 로마. 이민정 인생 첫 해방여행 (준후야 서이야 남편아 고마워)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이민정은 로마 여행 중 최근 화제를 모았던 명품 브랜드 행사 비하인드를 털어놨다.

앞서 온라인에서는 이민정과 변우석이 나란히 웃고 있는 반면, 뒤편의 이병헌은 무표정한 모습이 포착되며 다양한 추측이 쏟아진 바 있다. 이에 대해 이민정은 "그때 변우석 씨랑 했던 얘기가 뭐였냐면"이라며 당시 상황을 설명했다.
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이민정은 "쇼를 보는데 엄청 큰 주얼리가 나왔다. 우리가 보기에도 너무 커서 '저건 얼마 정도 하냐'고 물어봤더니 100억 원이 넘는다고 하더라"고 말했다.

이어 "우리가 다 놀라고 있는데 오빠(이병헌)가 갑자기 지갑을 꺼내는 척하면서 '저 한 두 개만 주세요'라고 했다"고 전했다.

이병헌의 예상치 못한 농담에 현장은 웃음바다가 됐고, 특히 변우석이 크게 웃었다고. 이민정은 "변우석 씨가 너무 크게 웃더라. 그래서 '나이 어린데 이런 개그 좋아하냐'고 물어봤더니 '선배님이 너무 웃기다'고 했다"고 회상했다.
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문제는 이후 공개된 영상이었다. 이민정과 변우석이 웃고 있는 장면만 부각되면서 일각에서는 '이민정이 남편보다 변우석과 더 즐겁게 대화한 것 아니냐'는 반응까지 나왔다.

이에 이민정은 "그래서 계속 웃었던 건데 사람들이 내가 오빠를 등지고 변우석 씨만 보고 웃었다고 하더라"며 억울함을 드러냈다.

그러면서 "그게 아니다. 오빠가 되게 웃긴 이야기를 하고 있었고 일부러 본인은 안 웃고 정색하고 있었던 것"이라고 해명했다.

제작진 역시 "이병헌 씨가 원래 능청스럽게 그런 스타일 아니냐"고 공감했고, 이민정은 당시 상황을 떠올리며 웃음을 터뜨렸다.

한편 이민정은 이번 로마 여행에서 20년 전 배낭여행 시절을 떠올리며 추억에 잠기기도 했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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