사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 최근 온라인에서 화제가 된 남편 이병헌, 배우 변우석과의 패션쇼 장면에 대해 직접 해명했다.23일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '20년 만에 다시 찾은 로마. 이민정 인생 첫 해방여행 (준후야 서이야 남편아 고마워)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 로마 여행 중 최근 화제를 모았던 명품 브랜드 행사 비하인드를 털어놨다.앞서 온라인에서는 이민정과 변우석이 나란히 웃고 있는 반면, 뒤편의 이병헌은 무표정한 모습이 포착되며 다양한 추측이 쏟아진 바 있다. 이에 대해 이민정은 "그때 변우석 씨랑 했던 얘기가 뭐였냐면"이라며 당시 상황을 설명했다.이민정은 "쇼를 보는데 엄청 큰 주얼리가 나왔다. 우리가 보기에도 너무 커서 '저건 얼마 정도 하냐'고 물어봤더니 100억 원이 넘는다고 하더라"고 말했다.이어 "우리가 다 놀라고 있는데 오빠(이병헌)가 갑자기 지갑을 꺼내는 척하면서 '저 한 두 개만 주세요'라고 했다"고 전했다.이병헌의 예상치 못한 농담에 현장은 웃음바다가 됐고, 특히 변우석이 크게 웃었다고. 이민정은 "변우석 씨가 너무 크게 웃더라. 그래서 '나이 어린데 이런 개그 좋아하냐'고 물어봤더니 '선배님이 너무 웃기다'고 했다"고 회상했다.문제는 이후 공개된 영상이었다. 이민정과 변우석이 웃고 있는 장면만 부각되면서 일각에서는 '이민정이 남편보다 변우석과 더 즐겁게 대화한 것 아니냐'는 반응까지 나왔다.이에 이민정은 "그래서 계속 웃었던 건데 사람들이 내가 오빠를 등지고 변우석 씨만 보고 웃었다고 하더라"며 억울함을 드러냈다.그러면서 "그게 아니다. 오빠가 되게 웃긴 이야기를 하고 있었고 일부러 본인은 안 웃고 정색하고 있었던 것"이라고 해명했다.제작진 역시 "이병헌 씨가 원래 능청스럽게 그런 스타일 아니냐"고 공감했고, 이민정은 당시 상황을 떠올리며 웃음을 터뜨렸다.한편 이민정은 이번 로마 여행에서 20년 전 배낭여행 시절을 떠올리며 추억에 잠기기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr