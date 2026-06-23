김태헌 / 사진 = 김태헌 SNS

그룹 제국의 아이들 출신 김태헌이 성형 후 몰라보게 달라진 비주얼을 공개했다.22일 유튜브 채널 '넥스트태헌'에는 '김태헌 성형 후 얼굴 공개, 충격 변화'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 김태헌은 성형외과를 찾아 "드디어 버킷리스트 중 하나를 실현하려고 왔다. 어떤 모습이 될지 기다려달라"며 코 성형 상담을 진행했다.이날 코 성형 수술을 진행한 김태헌은 일주일 뒤 확연히 달라진 콧대를 자랑하며 다시금 병원을 찾았다. 그는 담당의에게 "수술이 너무 잘 돼서 그런지 페이스 인식이 안 된다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 이어 그는 턱 보톡스 주사, 붓기 빠지는 케어도 함께 받으며 "잘생겨지는 건 어렵고 험한 길"이라고 덧붙였다.한편, 김태헌은 2010년 제국의 아이들 멤버로 데뷔했다. 2017년 전속계약 만료 후 그는 생활고에 시달리며 물류센터 아르바이트, 중식당 운영 등을 통해 생계를 이어오고 있는 근황을 전한 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr