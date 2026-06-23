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원지 / 사진 = 원지의 하루 유튜브 채널

여행 크리에이터 원지가 호주에서 인종차별을 겪었다.22일 유튜브 채널 '원지의 하루'에는 '분노주의 극대노 사건. 망한 호주여행(채코제, 캡틴따거)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 원지는 캠핑카를 대여해 여행 크리에이터 채코제, 캡틴따거와 함께 호주 여행에 나섰다.그러나 첫날부터 차량에서 빈대를 발견한 세 사람은 캠핑카 업체를 찾아 자초지종을 설명했다. 그러나 해당 업체 직원은 "당신이 어딘가에서 빈대를 옮겨왔을 수도 있다"라며 문제의 원인을 차량으로 단정지을 수 없다고 선을 그었다. 이에 원지는 자막을 통해 "절차가 있는 건 이해하겠는데 표정, 말투, 행동이 무시 모드라 점점 기분이 나빠졌다"고 당시 심경을 전했다.특히, 업체 측의 태도가 누리꾼들의 공분을 샀다. 현지 코디네이터와 통화를 위해 휴대전화를 건네자 직원은 "솔직히 당신 폰은 만지고 싶지 않다. 혹시라도 뭔가 있다면 만지고 싶지 않다"며 스피커폰으로 통화할 것을 요구했다. 원지는 자막을 통해 "혐오하는 표정과 하대하는 듯한 제스처를 취하며"라고 당시 상황을 부연했다.보다 못한 캡틴따거가 "우리도 가족이 있다. 여기 오기 전에는 빈대도 질병도 없었다"고 차분히 설명했지만 직원은 "나는 질병이라고 말한 적 없다"고 말을 끊었다. 이어 캡틴따거가 빈대로 인한 피해를 호소하자 "모기일 수도 있다"고 답해 황당함을 안겼다.해당 영상이 공개되자 일부 누리꾼들은 "완전 인종차별 같다", "호주에서 10년 넘게 살았지만 저런 경우는 처음 본다" 등 직원의 무례한 태도에 일침을 가하기도 했다. 논란이 커지자 원지는 댓글을 통해 "다음 날 방역 결과 실제로 빈대가 발견됐다. 업체 측이 앞으로 어떠한 리뷰나 노출을 하지 않겠다는 계약서에 서명하면 환불해주겠다고 했지만 응대과정에서 기분이 너무 상해 환불을 받지 않았다"고 덧붙였다.원지는 "왜 참기만 했냐"는 누리꾼에 "당시에는 대화가 잘 되지 않았고 회사 내부 절차도 있어 당장 할 수 있는 게 없었다"며 "다른 한국인 피해가 없도록 잘 마무리해보겠다"고 전했다. 이어 "대부분의 호주 분들은 정말 친절했고 여행 자체는 즐거웠다. 제가 예민한 건가 했는데 같이 화내주셔서 감사하다"고 말했다.한편, 원지는 6월 23일 오후 5시 기준 93.4만 명의 구독자를 보유하고 있다. 그는 ENA 예능 '지구마불 세계여행' 시리즈에 출연해 대중에게 얼굴을 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr