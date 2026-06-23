가수 김호중/사진=텐아시아 DB

음주운전 뺑소니 혐의로 복역 중인 가수 김호중이 오는 30일 가석방으로 출소한다.김호중 측은 23일 텐아시아에 "김호중이 법무부의 가석방 심사를 통과했다"고 밝혔다.앞서 그는 지난해 12월 성탄절 특사 가석방 심사 대상에 올랐지만, 당시 부적격 판정을 받았다. 김호중은 이번 심사 통과로 11월 24일로 예정됐던 만기 출소일보다 약 5개월 앞서 사회로 복귀하게 됐다. 유기징역형을 선고받은 수용자는 형기의 3분의 1을 채우면 가석방 심사 자격을 얻는다.김호중은 2024년 5월 9일 밤 서울 강남구 압구정로에서 음주 상태로 차량을 몰다 중앙선을 침범해 택시와 충돌한 뒤 현장을 벗어난 혐의(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 위험운전치상 등)로 구속기소됐다. 매니저 장 모 씨에게 대신 자수를 부탁한 사실이 드러나 사회적 공분을 샀다. 사고 직후 음주 사실을 부인하다 열흘 만에 입장을 바꿔 범행을 인정했다.1심과 2심에서 징역 2년 6개월을 선고받은 김호중은 상고하지 않았다. 서울구치소에서 수감 생활을 하던 중 지난해 8월 경기도 여주 소망교도소로 이감돼 복역해 왔다.가석방 이후에도 김호중은 만기일인 11월 24일까지 남은 형기에 대한 보호관찰을 받는다. 이 기간 동안 주거지를 옮기거나 해외로 출국하는 등 신변에 변화가 생길 경우 사법당국의 사전 승인을 받아야 한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr