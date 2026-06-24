배우 김지석이 넷플릭스 '남편들'에 출연했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김지석이 넷플릭스 '남편들'에서 코믹 연기를 펼쳤다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김지석이 넷플릭스 '남편들'에 대한 엇갈리는 평가에 자신의 생각을 털어놨다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김지석이 넷플릭스 '남편들' 촬영을 위해 5kg을 증량했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김지석이 '남편들'의 호불호 갈리는 평가에 소신을 밝혔다. 오히려 그는 감독에 대한 신뢰를 보이며 글로벌 시청자를 위해 쉽게 만들어진 코미디물이라고 작품을 감쌌다.23일 서울 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '남편들'에 출연한 김지석과 만났다. 5kg 벌크업을 한 김지석은 한층 더 탄탄하고 다부진 피지컬로 취재진을 맞이했다.'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편 충식(진선규 분)과 현남편 민석(공명 분)의 공조를 그린 코믹 액션 영화다. 김지석은 마도준으로 분해 외형적인 세련미 뒤에 숨겨진 거칠고 불량한 기질의 캐릭터를 그려냈다.'남편들'은 개봉 직후 호불호가 갈렸다. 가볍게 보기 괜찮다는 의견도 있었으나 대부분 올드한 말장난과 몸 개그로 인해 2000년대 초반 영화 같다는 혹평이 이어졌다.김지석은 "평가를 당연히 찾아봤다. 호불호가 극명하게 나뉜다는 것 자체가 흥미로웠다"고 말했다. 이어 "한국 작품이 인정받고 사랑받을수록 관객의 수준이 더 높아졌다고 생각한다"며 "'남편들'은 넷플릭스 작품이고 전 세계를 통해 송출되다 보니 감독님이 이를 염두에 두고 조금 더 이지(easy)하게 만드시지 않았나 생각한다"라고 전했다.동시에 박규태 감독에 대한 존경심을 보이기도 했다. 그는 실제로 박 감독과 개그 코드가 잘 맞는다고. 김지석은 "감독님의 개그에 열광하는 편이다. 감독님만의 템포 있고, 쉽고, 빠르게 웃을 수 있는 개그를 선호한다"고 덧붙였다.감독에 대한 신뢰도가 높은 만큼 김지석은 작품에 대한 애정이 컸다. 그는 실제로 마도준 역할을 위해 5kg 벌크업에 나서기도 했다.김지석은 "마도준은 파워 액션이었다. 무게감이 있었으면 좋겠더라. 빡빡 꽂아주는 시원함과 통쾌함 말이다"라며 "슈트를 입으니까 태가 듬직했으면 좋겠다는 생각에 벌크업을 했다"고 밝혔다. 그러면서 "운동하고 1시간 안에 햄버거를 먹으면 벌크업이 된다더라. 그래서 하루에 2개씩 먹었다. 감자튀김과 탄산은 안 된다"라며 "몸이 커지니 몸에서 주는 에너지가 좋아서 유지하려고 노력 중이다. 인생 최대 몸무게"라고 덧붙였다.다만 작품에서 노출 장면은 없었다. 김지석은 "참 아쉬웠다. 수술 장면도 더미로 찍어서 노출이 없었고 나시도 배까지만 올리라고 하시더라. 보라색 재킷을 계속 입고 있는 게 답답했다"고 촬영 비하인드를 털어놨다.함께 출연한 공명의 피지컬을 칭찬하기도 했다. 그는 "공명이 얼굴은 강아지 같은 연하남인데 몸이 화나 있더라. 분장차에서 보니 몸이 너무 좋더라. 그 키에 그런 피지컬을 처음 본다. (공)명이는 밥차에서도 밥을 거의 안 먹었다. 삶은 달걀, 누룽지 같은 걸로 식단을 하더라"며 감탄했다. 이어 "공명이도 참고 있는데 내가 뭐라고 노출에 대해 어필을 하겠나. 이런 사람도 가만히 있는데 내가 노출을 해야 하나 싶어 가만히 있었다"고 너스레를 떨었다.많은 장면에서 호흡을 맞췄던 진선규에 대해서도 극찬했다. 김지석은 "선규 형은 닮고 싶은 선배다. 형을 보면서 각성했다. 워낙 편하게 해주고 열려있는 분이다. 형과 공명이 17살 차인데 친형과 친동생처럼 막역하게 지내는 걸 보고 엄청 부러웠다"고 덧붙였다.결과물을 호불호가 갈렸지만, 현장 분위기만큼은 훈훈하고 재밌었던 '남편들'이다. 김지석은 마지막으로 "팍팍한 세상에 뭐로든 웃을 일이 많았으면 좋겠다. 지칠 때 '남편들' 틀어놓으셨으면 좋겠다. 웃는 것 자체가 좋은 일이니까. 쉽게 웃으면서 즐겨주셨으면 한다"고 당부했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr