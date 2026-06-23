손준호, 손주안, 김소현 / 사진 = 김소현 SNS

뮤지컬 배우 김소현 손준호 부부가 아들 주안 군의 14살 생일을 축하했다.22일 김소현은 자신의 SNS에 "주안이 14번째 생일 축하해"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 폭풍 성장한 아들 주안 군을 사이에 두고 환한 미소를 짓는 두 사람의 모습이 담겼다. 사진 속 주안 군은 엄마 김소현의 또렷한 이목구비와 아빠 손준호의 댄디함을 쏙 빼닮은 훈훈한 비주얼을 자랑해 눈길을 끌었다.이날 주안 군은 생일을 맞아 찾은 고급 레스토랑에서 진주 디테일이 돋보이는 캐비어와 독특한 플레이팅의 케이크를 맛보며 생애 첫 파인다이닝을 즐겼다. 특히, 세 사람은 서울 청담동 소재 최현석 셰프의 레스토랑을 방문한 것으로 전해져 또 한 번 화제를 모았다. 해당 레스토랑은 디너 기준 인당 22만 원으로 고가의 음식과 와인을 맛볼 수 있다고 알려졌다.해당 사진을 본 누리꾼들은 "주안이가 벌써 14살이라니", "14살 밖에 안 됐는데 완성형 비주얼" 등 몰라보게 성장한 주안 군의 근황에 놀라움을 자아냈다.한편, 김소현 손준호 부부는 2011년 백년가약을 맺고 이듬해 아들 주안 군을 품에 안았다. 이후 주안 군은 SBS '오! 마이 베이비'에 출연해 큰 사랑을 받았다. 영재로 알려진 주안 군은 제10회 세계청소년올림파이드에서 3관왕을 거머쥐며 주목을 받기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr