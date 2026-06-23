24기 순자와 13기 상철의 열애설이 불거졌다. / 사진=24기 순자 SNS 캡처

24기 순자와 13기 상철의 열애설이 불거졌다. / 사진=24기 순자 SNS 캡처

'나는 SOLO' 24기 순자와 13기 상철의 열애설이 불거졌다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 24기 순자와 13기 상철의 현실 커플설이 제기됐다.발단은 순자가 SNS에 게재한 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 출연진들과의 단체 사진이었다. 해당 게시물에 상철로 추정되는 계정이 "젤 예쁘세요"라는 댓글을 남겼고, 17기 순자 역시 "눈에서 하트 나온다"고 반응하며 두 사람의 관계에 관심이 쏠렸다.순자의 반응이 의심을 키우기도 했다. 한 팬이 "두 분 사귀세요?"라고 묻자 다른 누리꾼은 "사귀겠나요.. 상철님도 눈 있어요"라고 답했다. 이에 순자가 "눈 없나 봄ㅠ"이라고 댓글을 남기자 일부 누리꾼들은 이를 두 사람의 관계를 암시한 발언으로 해석하며 현실 커플설을 제기했다. 둘의 관계를 둘러싸고 다양한 추측이 이어지자 순자는 SNS 댓글창을 폐쇄했다.한편 24기 순자는 '나는 SOLO' 출연 당시 채식주의자라는 사실을 공개하며 화제를 모았다. 1989년생인 13기 상철은 직업이 한의사임을 밝힌 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr