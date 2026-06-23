공명이 쉼 없이 일할 수 있는 원동력을 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

공명이 '극한직업' 이후 7년 만에 진선규와 작품에서 만났다. / 사진제공=넷플릭스

공명이 선배 진선규에 대한 존경심을 보여줬다. / 사진제공=넷플릭스

배우 공명은 2023년 전역 후 쉼 없이 작품 활동을 이어가고 있다. 드라마와 영화를 오가며 다양한 장르에 도전할 수 있었던 원동력은 군 복무 시절 깨달은 일의 소중함이었다. 공명은 "군대에서 내가 이 일을 얼마나 좋아하는지 알고 나니 전역 후 쉬지 않고 일할 수 있는 힘이 됐다"고 털어놨다. 그런 그가 코미디 영화 '남편들'(감독 박규태)로 돌아왔다.넷플릭스 영화 '남편들'은 범죄 조직에 납치당한 아내를 구출하기 위해 힘을 합친 전남편과 현 남편의 공조를 그린 코미디 액션 영화다. 공명은 수의사이자 현 남편 민석 역을 맡았다. 여기에 7년 전 영화 '극한직업'(감독 이병헌)에서 호흡을 맞춘 진선규가 전남편으로 등장한다. 남편 역할에 처음 도전한 그는 선배 진선규의 도움을 많이 받았다고 털어놨다."남편 역할을 처음 해봐서 공감하고 이해할 수 있는 범위가 부족하다고 느꼈어요. 그런 부분은 실제 가장인 선규 형에게 도움을 많이 받았어요. 둘이 자주 만나 대사도 맞춰봤죠. 이번 작품을 하면서 내면적으로 한층 더 성장한 것 같아요."'극한직업'에서 보여준 호흡 덕분에 두 배우의 재회에는 기대도 컸다. 하지만 영화 공개 후 관객 반응은 엇갈렸다. 가볍게 즐길 수 있는 코미디라는 평가가 있는 반면, 전개가 아쉽다는 반응도 나왔다. 공명은 직접 후기를 찾아봤다며 담담하게 반응했다."코미디 영화 특성상 개그 취향에 따라 반응이 갈린 것 같아요. 재밌게 본 사람이 있지만, 아쉬움을 느낀 사람도 있더라고요. 어쩔 수 없는 부분인 것 같아요. 상처를 받지는 않았어요."공명의 여유로운 태도는 흥행 기록을 대하는 방식에서도 나타났다. 그가 출연한 영화 '극한직업'은 최근 '왕과 사는 남자'에 역대 흥행 순위 2위 자리를 내주고 3위로 내려앉았다. 하지만 그는 차분했다."오히려 주변 사람들이 더 놀랐어요. 부모님이 '잡혔다'고 알려주셔서 알았죠. 물론 아쉽긴 하지만, 한편으로는 극장가가 다시 살아나는 것 같아 반가웠어요. 그래도 여기서 4위로 떨어지면 그땐 아쉬울 것 같네요. 하하"'남편들'의 평가를 떠나 공명이 이번 작품을 통해 얻은 가장 큰 수확은 진선규를 통해 배운 태도였다. 그는 앞으로 어떤 선배가 되고 싶냐는 질문에 "후배들과도 편하게 소통할 수 있는 선배가 되고 싶다"고 답했다."선규 형은 같이 호흡하는 동료들과 함께 뭔가를 만들어가는 작업을 할 수 있는 선배예요. 형과 17살 차이가 나는데 편하게 이야기할 수 있어요. 저도 형처럼 동료들과 편하게 의견을 나누고 같이 만들어갈 수 있는 선배가 되고 싶어요."박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr