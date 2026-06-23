소유 / 사진 = 소유 SNS

그룹 씨스타 출신 가수 소유가 20kg 감량 이유에 입을 열었다.22일 유튜브 채널 '소유기'에는 '서촌 투어하다가 텅장됐소유'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 서촌 나들이에 나선 소유의 일상이 담겼다. 최근 단독 콘서트를 마친 후 여유를 되찾았다는 그는 여러 소품샵을 둘러본 후 한 카페를 찾아 제작진과 담소를 나눴다.이날 그는 디저트를 먹으며 "다이어트라는 걸 시작하면서부터 단 게 당기기 시작했다"고 토로했다. 소유는 "살이 찐 적은 없지 않냐"고 묻는 제작진에 "무슨 소리냐. 근육 돼지다"라고 받아쳐 유쾌함을 자아냈다.그는 "운동도 하고 많이 먹으니까 숫자에 놀라긴 했다. (체중계에) 딱 올라갔는데 68kg더라"며 "바로 다음날 다이어트를 시작했다. 내가 봤을 땐 힙 사이즈도 마음에 들고, 힙이 생기면 당연히 허벅지가 두꺼워지니까 (어느 정도는 이해하지만) 68kg은 좀 아니지 않냐"라고 다이어트 결심 이유에 대해 설명했다.앞서, 소유는 씨스타 활동 당시 탄탄하고 볼륨감 넘치는 몸매로 건강미의 대명사로 불리며 얼굴을 알린 바 있다. 그는 과거 라틴 콘셉트의 티 브랜드 광고를 촬영해 화제를 모으기도 했다.한편, 소유는 위고비나 마운자로 등 비만 치료제의 도움 없이 약 20kg를 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 그는 지난 2월 자신의 유튜브 채널을 통해 "살 빠지고 나서 성형 논란이 생겼다. 현재 몸무게는 49kg다. 다들 10kg 감량한 줄 아시는데 정확히 따지면 20kg 감량한 거다"라고 전해 놀라움을 안겼다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr