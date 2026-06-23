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배우 진서연이 가벼운 접촉사고 이후 이어진 상대의 부적절한 태도에 불만을 표했다.22일 진서연은 자신의 SNS에 "지금 정차된 내 차를 옆 차 트럭에서 문 열다가 내 차 뒷 펌퍼를 콕 했다. 시동을 끄고 앉아 있어서 차가 출렁했다"며 가벼운 접촉사고가 있었다고 설명했다. 이어 그는 곧바로 상대의 몸 상태가 괜찮은지 물었으나 상대 측은 사과 한 마디 없었다고 토로했다.진서연은 "의자가 출렁했는데 본인 문콕 위치가 아니라고 우기셨다"며 "지울 수 있는 거면 문제 삼지 않겠다고 하니 여기만 콕 했으니 맞을 수도 있다고 말을 바꿨다"고 상대의 태도에 불쾌감을 표했다. 이어 "참고로 내 차에는 카메라가 6개 달려 있다. 그런데도 사과를 요구하니 심지어 못 믿겠으면 경찰을 부르라고 하시더라"고 지적했다.결국 상대로부터 엎드려 절 받기식 사과를 받았다는 진서연은 "찝찝한 습도처럼 마음이 찝찝하다"고 심경을 토로했다.한편, 진서연은 최근 종영한 드라마 '우주를 줄게'에서 추의정 역을 맡아 열연을 펼쳤다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr