배우 박보검이 취재진을 향해 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

이하 더블랙레이블 입장문 전문

배우 박보검을 비방하는 악성 게시물을 올린 일부 누리꾼들이 유죄 판결을 받았다.23일 박보검의 소속사 더블랙레이블 측은 "팬 여러분의 제보와 자체 모니터를 통해 소속 아티스트를 향한 악성 게시물에 대해 지속적으로 법적 대응을 진행해 왔다"라며 "소속 아티스트 박보검을 대상으로 한 악성 게시물 작성 및 유포자 중 일부는 벌금 200만 원의 유죄 판결을 선고받았다"고 말했다.앞으로도 선처 없이 법적 대응을 이어가겠다는 입장을 밝히기도 했다. 소속사 측은 "향후 소속 아티스트를 향한 악성 루머와 모욕, 명예훼손, 허위사실 유포 등 위법 행위에 대해 면밀히 주시하며 계속적으로 강경한 법적 대응을 진행할 예정"이라고 설명했다.한편 박보검은 차기작으로 영화 '몽유도원도'와 '칼: 고두막한의 검'을 선택했다. '몽유도원도'는 올해 개봉 예정이다.안녕하세요.더블랙레이블입니다.당사는 팬 여러분의 제보와 자체 모니터를 통해 소속 아티스트를 향한 악성 게시물에 대해 지속적으로 법적 대응을 진행해 왔습니다.그 결과 소속 아티스트 박보검을 대상으로 한 악성 게시물 작성 및 유포자 중 일부는 벌금 200만 원의 유죄 판결을 선고받았으며, 또 다른 가해자는 경찰 수사 결과 유죄 혐의가 인정되어 검찰에 송치되었음을 알려드립니다.더블랙레이블은 향후 소속 아티스트를 향한 악성 루머와 모욕, 명예훼손, 허위사실 유포 등 위법 행위에 대해 면밀히 주시하며 계속적으로 강경한 법적 대응을 진행할 예정입니다.또한, 결과를 기다려 주시는 팬 여러분에게도 진행 상황과 결과를 안내해 드릴 수 있도록 노력하겠습니다.팬 여러분의 지속적인 관심과 제보에 감사드립니다.감사합니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr