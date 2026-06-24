배우 김지석과 이주명이 공개열애중이다./넷플릭스, 텐아시아 DB

배우 김지석이 연인인 이주명에게 '남편들'과 관련해 기분 좋은 칭찬을 받았다.23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '남편들' 김지석과 인터뷰를 진행했다. 5kg 벌크업을 한 김지석은 한층 더 탄탄하고 다부진 피지컬로 취재진을 맞이했다.‘남편들’은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편 충식(진선규 분)과 현남편 민석(공명 분)의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화다. 김지석은 마도준으로 분해 외형적인 세련미 뒤에 숨겨진 특유의 거칠고 불량한 기질을 리얼하게 그려냈다.이날 김지석은 여자친구인 배우 이주명에게 영화 어땠냐고 묻자 "'심플했다'라고 했다"고 말문을 열었다. 이어 "'이다희 배우랑 굉장히 잘 어울린다' 라는 말에 기분이 굉장히 좋더라. 우리가 잘 어울리고 잘 녹아든다고 했다. 그 어떤 모니터링보다 좋게, 신선하게 들렸다"고 후일담을 들려줬다.그러면서 이주명과의 연애에 대해 "사랑꾼 아닌 사람이 있나? 다 사랑의 방식이 다른 것같다. 나이가 들면서 상대방이 편한 게 좋아지는 것같다. '네가 좋으면 나도 좋아' 같은"이라고 덧붙였다.한편 '남편들'은 현재 국내에서 호불호가 극명하게 갈리고 있으나 지난 22일 넷플릭스 글로벌 영화(영어권 포함) 부문 3위에 올랐다. 톱10 진입국가는 57개국으로, 한국을 비롯해 홍콩, 베트남, 말레이시아, 싱가포르 등 7개국에서 정상을 찍었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr