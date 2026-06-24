배우 김지석과 이주명이 공개열애중이다./넷플릭스, 텐아시아 DB

배우 김지석이 연인인 이주명과의 공개 열애에 대해 입을 열었다. 김지석은 2024년 8월, 12살 연하 이주명과의 열애를 인정하고 교제 중이다.23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '남편들' 김지석과 인터뷰를 진행했다. 5kg 벌크업을 한 김지석은 한층 더 탄탄하고 다부진 피지컬로 취재진을 맞이했다.‘남편들’은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편 충식(진선규 분)과 현남편 민석(공명 분)의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화다. 김지석은 마도준으로 분해 외형적인 세련미 뒤에 숨겨진 특유의 거칠고 불량한 기질을 리얼하게 그려냈다.이날 김지석은 여자친구인 배우 이주명과의 공개열애에 대해 "둘 다 언급을 최대한 지양하려고 한다"고 말문을 열었다. 이어 "한 개인으로서는 마음이 예전보다 편하고 자유로운 건 있다. 그렇지만 작품을 연기하고 책임지는 배우로서는 본의 아니게 누가 될 때가 있다. 투머치 걱정일 수도 있지만. 수식어가 된다는게, 배우로서 작품으로서 빛나야 되기에 조심스러울 때가 있다"고 설명했다.한편 '남편들'은 현재 국내에서 호불호가 극명하게 갈리고 있으나 지난 22일 넷플릭스 글로벌 영화(영어권 포함) 부문 3위에 올랐다. 톱10 진입국가는 57개국으로, 한국을 비롯해 홍콩, 베트남, 말레이시아, 싱가포르 등 7개국에서 정상을 찍었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr