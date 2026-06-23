이아준이 매니지먼트 레도와 전속계약을 체결하고 '그대에게 드림'으로 연기 활동에 나선다./사진제공=매니지먼트 레도

이아준이 매니지먼트 레도와 전속계약을 체결하고 '그대에게 드림'으로 연기 활동에 나선다./사진제공=매니지먼트 레도

신인 배우 이아준이 매니지먼트 레도와 전속계약을 체결하고 '그대에게 드림'으로 본격적인 연기 활동에 나선다. '그대에게 드림'은 이혜리, 황인엽 등이 캐스팅된 드라마다.매니지먼트 레도는 이아준과 전속계약 체결 소식을 알리며 "신선한 마스크와 연기에 대한 진심이 인상 깊은 이아준과 동행하게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다. 이어 "배우로 날갯짓을 시작한 이아준은 뛰어난 연기력은 물론 무궁무진한 잠재력까지 갖춘 샛별"이라며 "앞으로 다양한 활동에서 존재감을 더욱 빛낼 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정이다. 이아준의 연기 여정을 애정 어린 시선으로 지켜봐 주시길 바란다"고 전했다.이아준은 186cm의 훤칠한 피지컬과 비주얼을 갖춘 신예다. 연극 '올 모스트 메인'과 단편 영화 '수서에서' 등 무대와 스크린을 오가며 경험을 쌓아왔으며, 안정적인 극 운영 능력과 밀도 있는 감정 연기로 성장 가능성을 인정받았다.전속계약과 함께 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림' 출연 소식도 전했다. '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 살아가는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다.이아준에게 '그대에게 드림'은 첫 드라마다. 이아준은 극에 활력을 불어넣는 피디 역을 맡았다. 그가 연기하는 피디는 주이재(이혜리 분)와 함께 프로그램을 만들어가는 동료로, 능글맞으면서도 시원한 성격을 지닌 인물이다. 이혜리와 어떤 호흡을 보여줄지에도 관심이 쏠린다.이아준이 출연하는 '그대에게 드림'은 7월 13일 오후 10시 첫 방송 된다. 매니지먼트 레도에는 이효정, 이상엽, 이호정 등이 소속돼 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr