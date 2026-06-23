사진=산다라박 SNS

가수 산다라박이 최근 컴백 활동을 하면서 긴장한 탓에 쓰러질 위기에 처했던 일화를 털어놨다.23일 방송된 KBS Cool FM '폴킴의 가요광장'에 게스트로 출연한 산다라박은 신곡 공개를 앞둔 심경을 밝혔다.한 청취자가 신보 공개 전 떨려서 음식을 먹지 못했다고 했던 발언을 언급하며 현재 상태를 묻자, 산다라박은 "평소에도 무언가에 집중하면 입맛이 사라진다. 목구멍이 막히는 느낌을 받는다"고 답했다.이어 그는 "첫 무대를 앞두고 긴장을 많이 했던 것 같다. 거의 음식을 섭취하지 못해 쓰러지기 직전까지 갔다"고 덧붙여 주위를 놀라게 했다.평소 소식하는 것으로 알려진 산다라박은 본인의 식습관에 대해서도 설명했다. 그는 "군것질을 좋아하지 않는다. 젤리는 씹는 게 피곤하다"며 "액체류를 선호한다. 프로틴 음료를 마시거나 디카페인 아이스 바닐라 라떼로 식사를 대신한다"고 전했다.한편, 산다라박은 지난 20일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 앨범 'REPRISM'(리프리즘)을 발매했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr