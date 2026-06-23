31기 경수가 일상을 공유했다. / 사진=31기 경수 SNS

'나는 SOLO' 31기 경수와 순자가 SNS를 통해 여전한 애정을 보여줬다.23일 31기 경수는 자신의 SNS에 "아침 야호"라는 글과 함께 사진을 올리며 근황을 전했다. 삶은 달걀과 채소, 참치 등을 곁들인 샐러드로 구성된 식단이 시선을 사로잡았다.이를 본 순자는 댓글을 통해 "오늘 훈녀 루틴이네"라고 남기며 다정한 반응을 보였다. 현실 커플다운 다정한 분위기가 보는 이들의 미소를 자아냈다.한편 1990년생 경수와 1991년생 순자는 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 SOLO' 31기에 출연해 최종 커플이 된 뒤 현실 연인으로 발전했다. 두 사람은 SNS를 통해 꾸준히 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr