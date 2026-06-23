그룹 빅스 출신 라비가 신곡을 발표했다. / 사진=라비 SNS

그룹 빅스 출신 라비가 솔로 활동을 재개하며 오랜만에 근황을 전했다.라비는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "녘"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다. 병역법 위반으로 2023년 4월 사과문을 올린 후 여섯 번째 게시물이다.공개된 사진 속에는 라비가 어린 시절 로봇 장난감을 손에 쥔 채 미소를 보이고 있는 모습. 특히 해당 게시물에는 과거 라비와 함께 KBS2 예능 '1박 2일'에서 호흡을 맞췄던 개그맨 문세윤과 가수 딘딘이 좋아요를 눌러 눈길을 끌었다.'녘'은 라비가 병역 비리 논란 이후 선보이는 첫 신보다. 삶의 흐름 속에서 마주하는 다양한 감정과 시간을 라비만의 시선으로 풀어낸 곡이다.앞서 라비는 2022년 10월부터 사회복무요원으로 근무하던 중 병역법 위반과 관련된 재판을 받게 됐다. 이로 인해 복무가 중단됐으며, 이후 병무청의 처분과 지시에 따라 남은 복무 기간을 이행해 2025년 12월 소집해제 됐다.당시 라비는 병역 브로커 구 모 씨와 공모해 가짜 뇌전증 환자 행세를 해 허위 진단서를 받고, 병역 면제를 시도한 혐의로 불구속 기소됐다. 라비는 구 씨에게 뇌전증 시나리오를 받은 뒤 실신한 것처럼 연기하고 병원 검사를 받은 것으로 조사됐다. 담당 의사가 "증상이 확인되지 않는다"는 진단을 내렸지만, 무시하고 약 처방을 요구해 약물 치료 의견을 받아낸 것으로 밝혀졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr