효민 / 사진 = 효민 SNS

그룹 티아라 출신 효민이 반전 글래머 몸매를 공개했다.22일 효민은 자신의 SNS에 "나의 오랜 인연"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이날 효민은 백리스 데님 홀터넥 톱을 입고 브랜드 행사장을 방문했다. 그는 긴 생머리를 늘어뜨린 채 선배드 위에 누워 청량미를 발산했다.특히, 그의 숨겨진 볼륨감이 눈길을 끌었다. 공개된 사진에서 효민은 파격적인 노출 의상에도 굴욕 없는 탄탄한 상체 라인을 자랑했다. 그는 움푹 파인 쇄골과 군살 하나 없는 직각 어깨로 평소 혹독한 자기 관리를 짐작케했다.앞서, 효민은 프로필상 167cm의 키에 46kg를 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 지난해 신혼여행차 방문한 하와이에서도 늘씬한 각선미와 무결점 몸매로 화제를 모은 바 있다.한편, 효민은 지난해 4월 10세 연상의 금융업 종사자와 백년가약을 맺었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr