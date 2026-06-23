윤후가 운전하는 사진을 게재했다. / 사진=윤후 SNS

윤후가 개인 SNS에 공유한 일상이 화제다. / 사진=윤후 SNS

가수 윤민수의 아들 윤후가 운전대를 잡으며 한층 성숙해진 모습을 공개했다.지난 22일 윤후는 자신의 SNS에 '무면라이더 아닙니다. 다들 저녁 뭐 드셨나요?'라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 윤후는 얇은 셔츠를 입고 운전대를 잡고 있다. 어린 시절 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에서 보여줬던 귀여운 모습과 달리 훤칠한 체격과 듬직한 모습이 놀라움을 자아낸다.다른 사진에서는 짜장면을 먹는 모습이 담겼다. 과거 방송에서 보여준 짜파게티 먹방으로 큰 화제가 된 만큼 이를 의식해 '짜파게티보단 짜장면'이라는 해시태그를 달아 눈길을 끈다.윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나대학교(UNC)에서 경영학을 전공 중이다. 최근 tvN STORY 예능 '내 새끼의 연애2'에 출연해 배우 최재원의 딸 최유빈과 최종 커플로 이어졌다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr