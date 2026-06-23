배우 김무열 / 사진 출처: 프레인TPC

김무열이 '퍼스트 닥터'에 출연할 예정이다.김무열은 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 감독관 '나화진'으로 열연했다. '참교육'은 공개 이후 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 기록했고, 대한민국을 포함해 일본, 싱가포르 등 46개국에서 1위에 오르면서 흥행하고 있다. 이에 김무열이 새 넷플릭스 시리즈 '퍼스트 닥터' 출연까지 확정 지었다.김무열이 출연하는 넷플릭스 시리즈 '퍼스트 닥터'는 벼랑 끝에 몰린 의사 허지완(정려원 분)과 존폐의 기로에 선 소아외과, 가장 여린 생명을 마주하는 삶의 최전선에서 벌어지는 숨 가쁜 이야기를 그린다.극 중 김무열은 연화대 병원 마취통증의학과 교수 '배수월' 역으로 분한다. 오래전부터 허지완과 알고 지낸 동료 의사인 그는 친근한 성격에 넉살까지 겸비한 인물이다. 김무열은 탄탄한 연기 내공과 캐릭터 소화력으로 연화대 병원에서 펼쳐지는 에피소드를 소화할 예정이다. 정려원, 하윤경, 백현진, 김종수와 함께 '퍼스트 닥터'의 라인업을 완성했다.한편, 김무열이 출연하는 '퍼스트 닥터'는 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr