배우 한보름이 거울 속 자신의 얼굴을 카메라에 담고 있다. / 사진=한보름 SNS

사진=한보름 SNS

배우 한보름이 동안 외모를 과시했다.한보름은 지난 22일 자신의 인스타그램에 "'한블리' 다들 많이 봐주실 거죠🙌🏻 그래서 월드컵 25일 몇 대 몇?"이라는 문구와 함께 두 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 한보름이 방송국 대기실로 보이는 공간에서 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 한보름은 올해 40세가 믿기지 않는 외모를 보여 눈길을 끌었다.한편 한보름은 1987년생이다. 2011년 KBS2 드라마 '드림하이'로 데뷔했으며, 2022년부터 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'에 출연 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr