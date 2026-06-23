방탄소년단 'I NEED U' 2억 뷰 기념 포스터 / 빅히트 뮤직 제공

방탄소년단 'I NEED U (Original ver.)' 뮤직비디오 / 웹 캡처

발매 10년이 넘은 지금까지도 방탄소년단의 'I NEED U'가 새로운 기록을 이어가고 있다.23일 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단이 2015년 발표한 미니앨범 '화양연화 pt.1'의 타이틀곡 'I NEED U' 오리지널 버전 뮤직비디오는 이날 오전 2시 56분께 유튜브 조회 수 2억 회를 돌파했다. 이로써 해당 영상은 방탄소년단의 27번째 2억 뷰 뮤직비디오가 됐다.'I NEED U' 오리지널 버전 뮤직비디오는 국내에서 청소년 관람불가 등급을 받았으며, 일반 버전보다 약 2분가량 긴 러닝타임으로 제작됐다. 청춘이 겪는 불안과 감정의 혼란을 보다 구체적으로 담아낸 것이 특징이다. 일반 버전 뮤직비디오는 이미 조회 수 2억 회를 넘어 현재 2억5000만 회 이상을 기록 중이다.'I NEED U'는 감성적인 멜로디와 힙합 요소를 결합한 일렉트로 힙합 장르의 곡이다. 사랑이 멀어져 가는 과정과 청춘의 감정을 주제로 다뤘다. 이 곡은 2013년 데뷔한 방탄소년단이 데뷔 후 처음으로 국내 주요 음악방송 1위 트로피를 안긴 곡으로도 의미를 남겼다.'I NEED U'는 곡과 뮤직비디오를 통해 전개된 서사로 해외 팬들의 관심을 끌었다. 일부 팬들은 'DNA'의 글로벌 흥행 이전부터 'I NEED U'와 '화양연화 pt.1'이 방탄소년단의 해외 팬덤 확대에 중요한 역할을 했다고 평가한다. 실제로 방탄소년단은 해당 앨범 활동 이후 미국 등 여러 지역에서 '더 레드 불릿(The Red Bullet)' 투어를 진행했다.한편 방탄소년단은 국내 가수 가운데 1억 뷰 이상 뮤직비디오를 가장 많이 보유한 기록을 유지하고 있다. 'Dynamite', 'Boy With Luv (Feat. Halsey)', 'DNA', 'MIC Drop (Steve Aoki Remix)' 등 다수의 뮤직비디오가 1억 뷰를 넘어섰다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr