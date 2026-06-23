정려원이 '퍼스트 닥터'에 출연한다. / 사진제공=넷플릭스

'퍼스트 닥터'에 하윤경, 백현진, 김종수, 김무열이 함께한다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '퍼스트 닥터'가 제작된다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스가 새 시리즈 '퍼스트 닥터'의 제작을 확정하고 정려원, 하윤경, 백현진, 김종수, 김무열의 캐스팅 라인업을 공개했다. 소아외과를 배경으로 의료진의 현실적인 고민과 연대를 그릴 예정인 작품으로, '소년심판'의 홍종찬 감독과 김민석 작가가 다시 한번 호흡을 맞춘다.넷플릭스 시리즈 '퍼스트 닥터'는 벼랑 끝에 몰린 의사 허지완(정려원)과 존폐 위기에 놓인 소아외과를 중심으로, 가장 여린 생명을 마주하는 의료진의 이야기를 그린 작품이다.정려원은 소아외과 교수 허지완 역을 맡는다. 허지완은 뛰어난 실력과 강한 사명감을 지녔지만 직설적인 성격 탓에 병원 내에서 '트러블 메이커'로 불리는 인물이다. 예기치 못한 사고 이후 다시 연화대병원으로 돌아온 그는 소아외과와 아이들의 미래를 지키기 위해 고군분투한다. 다양한 작품에서 개성 있는 캐릭터를 선보여 온 정려원이 이번에는 어떤 모습을 보여줄지 기대를 모은다.하윤경은 연화대병원 소아외과 3년 차 전공의 기은결 역을 연기한다. 기은결은 당차고 영민한 인물로, 허지완과 여러 문제를 두고 부딪히며 긴장감 있는 관계를 형성한다. 두 배우가 그려낼 사제 관계 역시 주요 관전 포인트로 꼽힌다.백현진과 김종수도 연화대병원의 주요 인물로 합류한다. 백현진은 외과장 손상백 역을 맡아 병원 내 현실적인 갈등을 그려낸다. 김종수는 부원장 이창곤 역으로 극의 중심축을 담당한다. 김무열은 마취통증의학과 교수 배수월 역을 맡아 허지완의 오랜 동료이자 조력자로 활약할 예정이다.'퍼스트 닥터'는 '소년심판'을 함께 만든 홍종찬 감독과 김민석 작가가 다시 의기투합한 작품이기도 하다. 홍종찬 감독은 '디어 마이 프렌즈', '소년심판', 'Mr. 플랑크톤' 등을 통해 인물 중심의 서사와 현실감 있는 연출을 선보여 왔으며, 김민석 작가는 '소년심판'으로 2022년 백상예술대상 TV부문 극본상을 수상한 바 있다.존폐 위기에 놓인 소아외과를 배경으로 가장 작은 생명을 지키기 위해 애쓰는 의료진들의 이야기를 담아낼 '퍼스트 닥터'가 시청자들에게 어떤 공감과 메시지를 전할지 주목된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr