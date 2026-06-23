이효리가 '연애전쟁' 진정성 의혹에 대해 일축했다. /사진제공=JTBC

이효리가 '연애전쟁' 진정성 의혹에 대해 일축했다.23일 JTBC 새 예능 '연애전쟁' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 이날 행사에는 권해봄 CP, 박은영 PD, 이효리, 서장훈, 김희철이 참석했다.'결혼 13년차' 이효리는 이별 직전 커플의 감정을 이해하는데 고충은 없었냐는 질문에 "다양한 연애 경험이 있었기 때문에 그런 고충은 없다. 지금 연애는 끊었지만 과거의 경험이 있으니까"라며 "다만 연애를 오래 쉬어서 요즘에는 저런 것들 때문에 고통 받는구나 재미있게 보고있다"고 밝혔다.이어 "방송에 왜 나오려고 할까? 유명해지려고 하는 걸까? 진짜 고민이 있는 걸까? 선입견이 있었는데, 진짜로 고민을 가지고 오더라"며 "실제로 현장에서 헤어진 커플도 있다. 내가 가짜를 싫어하는 편이라 재밌게 하고 있다"고 진정성 의혹에 대해서도 일축했다.또 이효리는 "나는 헤어지라는 말을 많이 한다. 나도 소모적인 연애를 해본 적이 있기 떄문에 헤어지는 거에 두려움을 갖지 말고 헤어지는 것도 방법이라고 이야기 한다"고 말했다.'연애전쟁'은 23일 오후 8시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr