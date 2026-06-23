다니엘 린데만 / 사진=텐아시아 DB

독일 출신 방송인 다니엘 린데만이 결혼 3년 만에 아빠가 된다.23일 다니엘 린데만은 자신의 SNS를 통해 "여러분, 저 아빠가 됩니다"라며 직접 2세 소식을 알렸다. 그는 "저희에게 귀한 천사가 찾아왔다"며 "아내가 임신 소식을 전하기 전날, 제가 품에 귀여운 햄스터를 안고 집에 가는 꿈을 꿨다. 그래서 태명은 '토리'"라고 밝혔다. 이어 "우리 아내와 토리가 건강할 수 있도록 많은 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.함께 공개된 영상에는 아내가 다니엘에게 임신 사실을 서프라이즈로 전하는 모습이 담겼다. 갑작스럽게 소식을 접한 다니엘은 놀란 듯 바닥에 주저앉은 뒤 이내 아내를 끌어안으며 감격의 눈물을 흘려 뭉클함을 자아냈다.독일 출신인 다니엘 린데만은 2014년 JTBC 예능 '비정상회담'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 '내 친구의 집은 어디인가', '어서와 한국은 처음이지', '톡파원 25시' 등 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 대중의 사랑을 받았다.한편 다니엘 린데만은 지난 2023년 12월 한국인 비연예인 여성과 결혼했으며, 결혼 3년 만에 부모가 되는 기쁜 소식을 전하게 됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr