랄랄이 과거 음주와 흡연을 많이 했던 일상을 고백했다. / 사진='풍자테레비' 유튜브 캡쳐

풍자가 출산 후 달라진 랄랄의 모습에 감탄했다. / 사진='풍자테레비' 유튜브 캡쳐

크리에이터 랄랄이 과거 하루에 담배를 두 갑씩 피웠다고 고백했다. 임신 직전까지도 담배를 피웠다고 한다.지난 22일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 랄랄이 풍자와 만나 육아와 과거 생활에 대한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.풍자는 과거와 달라진 랄랄의 모습에 놀랐다. 풍자는 "랄랄이 사람 좋아하고 활동적이라 육아에 어울릴까 싶었는데 잘해서 신기하다"며 "금주하고 금연하더라. 담배를 뚝 끊었다"고 증언했다. 랄랄은 "임신 직전까지 전자담배를 하루에 두 갑씩 피웠다"고 인정했다.랄랄은 과거의 자신을 "술과 담배에 쩔어 살았던 쓰레기"라고 표현했다. 그는 "내 앞가림도 못하고 술 담배에 쩔어 살아서 결혼은 사치라고 생각했다. 다른 사람한테 피해를 주면 안 될 것 같았다"며 비혼을 결심했던 속내를 털어놨다. 그러면서도 "서빈이가 없었으면 내가 이런 마음을 가지고 부모님께 이렇게 할 수 있었을까 생각도 든다"고 덧붙였다.랄랄은 2024년 11살 연상의 비연예인과 결혼했다. 슬하에 1녀를 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr