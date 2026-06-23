랄랄이 과거 음주와 흡연을 많이 했던 일상을 고백했다. / 사진='풍자테레비' 유튜브 캡쳐
랄랄이 과거 음주와 흡연을 많이 했던 일상을 고백했다. / 사진='풍자테레비' 유튜브 캡쳐
크리에이터 랄랄이 과거 하루에 담배를 두 갑씩 피웠다고 고백했다. 임신 직전까지도 담배를 피웠다고 한다.

지난 22일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 랄랄이 풍자와 만나 육아와 과거 생활에 대한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.
풍자가 출산 후 달라진 랄랄의 모습에 감탄했다. / 사진='풍자테레비' 유튜브 캡쳐
풍자가 출산 후 달라진 랄랄의 모습에 감탄했다. / 사진='풍자테레비' 유튜브 캡쳐
풍자는 과거와 달라진 랄랄의 모습에 놀랐다. 풍자는 "랄랄이 사람 좋아하고 활동적이라 육아에 어울릴까 싶었는데 잘해서 신기하다"며 "금주하고 금연하더라. 담배를 뚝 끊었다"고 증언했다. 랄랄은 "임신 직전까지 전자담배를 하루에 두 갑씩 피웠다"고 인정했다.

랄랄은 과거의 자신을 "술과 담배에 쩔어 살았던 쓰레기"라고 표현했다. 그는 "내 앞가림도 못하고 술 담배에 쩔어 살아서 결혼은 사치라고 생각했다. 다른 사람한테 피해를 주면 안 될 것 같았다"며 비혼을 결심했던 속내를 털어놨다. 그러면서도 "서빈이가 없었으면 내가 이런 마음을 가지고 부모님께 이렇게 할 수 있었을까 생각도 든다"고 덧붙였다.

랄랄은 2024년 11살 연상의 비연예인과 결혼했다. 슬하에 1녀를 두고 있다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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