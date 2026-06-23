가수 박서진이 공식석상에서 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=박서준 소속사 SNS

가수 박서진의 서울 앙코르 콘서트가 취소됐다.박서진 소속사 장구의 신 엔터테인먼트는 지난 22일 SNS 계정을 통해 "7월 4일, 5일 잠실 핸드볼경기장(티켓링크 아레나)에서 개최 예정이었던 박서진 전국투어 콘서트 서울 앙코르 공연이 부득이하게 취소됐다"고 밝혔다.소속사 측은 "공연 개최를 위해 다각도로 검토를 진행했으며, 장소 이전 및 공연 일정 변경 등의 방안도 신중하게 고려했다"고 했지만 "공연 운영 및 제반 여건, 시스템상 일정 조정의 어려움 등을 종합적으로 검토한 결과, 예정된 공연을 정상적으로 진행하기 어렵다고 판단해 부득이하게 공연 취소를 결정하게 됐다"고 설명했다.이어 소속사는 "공연을 기다려주시고 응원해주신 팬 여러분께 실망과 불편을 드리게 된 점 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.그러면서 "무엇보다 관객 여러분과의 약속을 지키기 위해 마지막까지 최선의 방법을 모색했으나, 불가피한 결정이었음을 너그러이 이해해 주시기를 부탁드린다"고 덧붙였다.이번 공연 취소는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에서 이어지고 있는 잠실 개표소 봉쇄 시위 여파로 받아들여지고 있다. 박서진의 이번 콘서트 외 서울파크뮤직페스티벌도 지난 20~21일 같은 장소에서 공연 예정이었으나, 우리금융아트홀로 장소가 옮겨졌다.한편 박서진은 1995년생으로 올해 만 30세다. 2013년 데뷔해 올해 12주년을 맞았으며, MBN '현역가왕2'에서 최종 우승을 차지했다. 현재 KBS2 예능 '살림남'에서 고정으로 얼굴을 비추고 있다.안녕하세요,장구의신 엔터테인먼트입니다.2026년 7월 4일(토), 7월 5일(일) 잠실 핸드볼경기장에서 개최 예정이었던 박서진 전국투어 콘서트 서울 앵콜 공연이 부득이하게 취소되었음을 안내드립니다.당사는 공연 개최를 위해 다각도로 검토를 진행하였으며, 장소 이전 및 공연 일정 변경 등의 방안도 신중하게 고려하였습니다. 그러나 공연 운영 및 제반 여건, 시스템상 일정 조정의 어려움 등을 종합적으로 검토한 결과, 예정된 공연을 정상적으로 진행하기 어렵다고 판단하여 부득이하게 공연 취소를 결정하게 되었습니다.공연을 기다려주시고 응원해주신 팬 여러분께 실망과 불편을 드리게 된 점 진심으로 사과드립니다. 무엇보다 관객 여러분과의 약속을 지키기 위해 마지막까지 최선의 방법을 모색하였으나, 불가피한 결정이었음을 너그러이 이해해 주시기를 부탁드립니다.예매하신 티켓은 예매처를 통해 순차적으로 전액 환불될 예정이며, 자세한 사항은 예매처 공지를 통해 확인하실 수 있습니다.다시 한번 팬 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드리며, 보내주신 성원에 보답할 수 있도록 더욱 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다.감사합니다.장구의신 엔터테인먼트 드림정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr