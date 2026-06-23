티빙 '환승연애' 시리즈를 흥행시켰던 이진주 PD가 연출하는 '연애실험실'에서는 '침대 소개팅'에 이어 참가자들이 이상형과 함께 고립된다.
24일 공개될 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'(연출 이진주, 강유민) 3, 4회에서는 외부와 단절된 공간에 갇힌 피실험자들의 아찔한 두 번째 연애 실험, '고립 연애'을 진행한다.
공개된 '고립 연애' 예고 영상에는 산 속의 한 산장에 모인 참가자들의 모습이 포착됐다. 이들은 실험에 앞서 '나를 이상형으로 뽑은 사람', '내가 이상형으로 뽑은 사람'과 함께 고립되는 상황에 대해 설렘과 기대감을 드러낸다.
특히 1:1이었던 지난 '침대 소개팅'과 달리 이번에는 여러 명의 참가자가 실험에 참여한다. 여기에 함께 이야기를 나누면서 자신이 상대의 이상형과 어딘가 어긋나 있다는 사실을 눈치챈 피실험자들의 아슬아슬한 대화까지 엿보인다. 이런 복잡한 상황 속 참가자들의 마음은 어디로 흘러가게 될지 궁금해지는 가운데 실험이 진행될수록 이들의 감정은 걷잡을 수 없이 움직인다. 점점 가까워지는 관계만큼이나 팽팽해지는 긴장감, 그 속에서 진심이 드러나기 시작하는 것. "나 너 좋아해"라며 귓속말을 하는 것은 물론 "지금 내가 고백하면 사귈 수 있어?"라며 거침없이 직진하는 등 과감한 표현까지 더해진다.
이렇듯 서로의 이상형이 엇갈린 채 산 속에 고립된 피실험자들이 과연 사랑을 찾을 수 있을 것인지 관심이 집중되는 상황에 몬스타엑스 주헌과 찰스엔터가 또 어떤 리액션을 보일지 기다려진다.
넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'은 24일 오전 11시 넷플릭스에서 3, 4회 연속으로 공개된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
24일 공개될 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'(연출 이진주, 강유민) 3, 4회에서는 외부와 단절된 공간에 갇힌 피실험자들의 아찔한 두 번째 연애 실험, '고립 연애'을 진행한다.
공개된 '고립 연애' 예고 영상에는 산 속의 한 산장에 모인 참가자들의 모습이 포착됐다. 이들은 실험에 앞서 '나를 이상형으로 뽑은 사람', '내가 이상형으로 뽑은 사람'과 함께 고립되는 상황에 대해 설렘과 기대감을 드러낸다.
특히 1:1이었던 지난 '침대 소개팅'과 달리 이번에는 여러 명의 참가자가 실험에 참여한다. 여기에 함께 이야기를 나누면서 자신이 상대의 이상형과 어딘가 어긋나 있다는 사실을 눈치챈 피실험자들의 아슬아슬한 대화까지 엿보인다. 이런 복잡한 상황 속 참가자들의 마음은 어디로 흘러가게 될지 궁금해지는 가운데 실험이 진행될수록 이들의 감정은 걷잡을 수 없이 움직인다. 점점 가까워지는 관계만큼이나 팽팽해지는 긴장감, 그 속에서 진심이 드러나기 시작하는 것. "나 너 좋아해"라며 귓속말을 하는 것은 물론 "지금 내가 고백하면 사귈 수 있어?"라며 거침없이 직진하는 등 과감한 표현까지 더해진다.
이렇듯 서로의 이상형이 엇갈린 채 산 속에 고립된 피실험자들이 과연 사랑을 찾을 수 있을 것인지 관심이 집중되는 상황에 몬스타엑스 주헌과 찰스엔터가 또 어떤 리액션을 보일지 기다려진다.
넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'은 24일 오전 11시 넷플릭스에서 3, 4회 연속으로 공개된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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