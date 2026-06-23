넷플릭스 '연애실험실' / 사진 출처: 넷플릭스

넷플릭스 '연애실험실' / 사진 출처: 넷플릭스

티빙 '환승연애' 시리즈를 흥행시켰던 이진주 PD가 연출하는 '연애실험실'에서는 '침대 소개팅'에 이어 참가자들이 이상형과 함께 고립된다.24일 공개될 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'(연출 이진주, 강유민) 3, 4회에서는 외부와 단절된 공간에 갇힌 피실험자들의 아찔한 두 번째 연애 실험, '고립 연애'을 진행한다.공개된 '고립 연애' 예고 영상에는 산 속의 한 산장에 모인 참가자들의 모습이 포착됐다. 이들은 실험에 앞서 '나를 이상형으로 뽑은 사람', '내가 이상형으로 뽑은 사람'과 함께 고립되는 상황에 대해 설렘과 기대감을 드러낸다.특히 1:1이었던 지난 '침대 소개팅'과 달리 이번에는 여러 명의 참가자가 실험에 참여한다. 여기에 함께 이야기를 나누면서 자신이 상대의 이상형과 어딘가 어긋나 있다는 사실을 눈치챈 피실험자들의 아슬아슬한 대화까지 엿보인다.이런 복잡한 상황 속 참가자들의 마음은 어디로 흘러가게 될지 궁금해지는 가운데 실험이 진행될수록 이들의 감정은 걷잡을 수 없이 움직인다. 점점 가까워지는 관계만큼이나 팽팽해지는 긴장감, 그 속에서 진심이 드러나기 시작하는 것. "나 너 좋아해"라며 귓속말을 하는 것은 물론 "지금 내가 고백하면 사귈 수 있어?"라며 거침없이 직진하는 등 과감한 표현까지 더해진다.이렇듯 서로의 이상형이 엇갈린 채 산 속에 고립된 피실험자들이 과연 사랑을 찾을 수 있을 것인지 관심이 집중되는 상황에 몬스타엑스 주헌과 찰스엔터가 또 어떤 리액션을 보일지 기다려진다.넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'은 24일 오전 11시 넷플릭스에서 3, 4회 연속으로 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr