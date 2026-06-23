이동국의 장녀가 기럭지와 늘씬한 몸매를 과시하고 있다. / 사진=이재시 SNS

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전 축구 국가대표 선수 이동국의 장녀가 남다른 비율과 감각을 뽐냈다.재시 양은 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 재시 양이 여유로운 시간을 만끽하고 있는 모습. 특히 패션 대학교에 재학 중인 그는 트레이닝복 차림에도 11자 다리 라인과 쏙 들어간 허리 등 몸매가 돋보여 눈길을 끌었다.앞서 재시 양은 가족 단체 대화방에서 "저 우수한 성적으로 최우등 학위 수여 받는데"라며 가족들에게 졸업식에 꼭 참석할 것을 부탁했다.재시 양은 패션 대학교에 재학 중으로, 국내에서 2년의 학사를 최근 마쳐 향후 미국에서 공부를 이어갈 예정이다.한편 이동국은 미스코리아 출신인 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr