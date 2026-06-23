차준환 / 사진=싱글즈

피겨 스케이팅 국가대표 차준환이 '싱글즈' 코리아 7월호에 이어 재팬 7월호 커버를 장식했다.인터뷰를 통해 차준환은 세 번의 올림픽과 수많은 부상을 통과하며 단 한 순간도 멈추지 않고 달려온 지난 17년을 돌아봤다. 밀라노 올림픽에 대해서는 "한두 달 앞두고 부상이 왔다"며 "한 달이라는 시간이 남은 것 자체에 감사할 뿐이었다"고 당시를 회상했다. 그럼에도 올림픽 무대에서 "아낌없이 다 쏟아냈다"고 전하며 그 시간이 자신에게 마음의 여유를 가져다줬다고 밝혔다.하얼빈 동계아시안게임 금메달에 대해서는 결과보다 과정에 방점을 찍었다는 차준환은 "수백 번 수천 번 빙판에 올랐지만 온전히 스스로에만 집중하는 게 가능하게 느껴진 건 이번이 처음"이라며 몰두할 수 있었던 시간 자체가 값졌다고 전했다.차준환은 현재 '나 혼자만 레벨업 on ICE' 출연에 이어 공동 스케이트 안무 참여 소식을 전하고 배우로서의 활동을 이어가고 있다. 꿈을 묻는 질문에는 "행복하게 사는 것"이라고 답하며 "하루하루 주어진 일에 두려워하지 않고 도전하는 것, 그게 저를 계속 움직이게 한다"고 답했다.차준환의 인터뷰와 화보는 '싱글즈' 코리아와 재팬 7월호와 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, '싱글즈' 재팬 7월호는 일본 다이칸야마 츠타야 서점과 츠타야 T-SITE에서 순차적으로 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr