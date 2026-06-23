방탄소년단 / 사진제공= 빅히트 뮤직

방탄소년단 정규 5집 'ARIRANG(아리랑)' 앨범 커버. / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'이 해외 주요 음악 매체들이 선정한 '2026년 최고의 앨범' 리스트에 잇달아 이름을 올렸다.미국 음악 전문 매체 롤링스톤(Rolling Stone)은 최근 발표한 '2026년 최고의 앨범' 목록에 '아리랑'을 포함했다. 매체는 방탄소년단의 컴백을 올해 글로벌 음악계의 주요 이슈 중 하나로 꼽았고, 한국적인 요소를 현대적인 사운드와 결합한 점에 주목했다.영국 음악 매체 NME 역시 상반기 결산 베스트 앨범 리스트에 '아리랑'을 선정했다. NME는 방탄소년단을 "세계에서 가장 큰 보이밴드(The biggest boy band in the world)"라고 소개하면서 '아리랑'이 한국 문화와 글로벌 음악적 영향을 조화롭게 담아낸 앨범이라고 평가했다.이 밖에도 영국 일간지 텔레그래프(The Telegraph)는 '아리랑'을 올해 주목할 만한 음반으로 선정했다. 미국 온라인 매체 살롱(Salon)은 방탄소년단의 스토리텔링과 음악적 완성도를 호평했다.수록곡에 대한 관심도 이어지고 있다. 미국 대중문화 매체 컴플렉스(Complex)는 'Hooligan'과 '2.0'을 주요 수록곡으로 꼽으며 방탄소년단의 존재감이 돋보이는 곡이라고 평가했다. NME는 'Body to Body'를 앨범의 대표 수록곡 중 하나로 선정했으며, 미국 음악 전문 매체 컨시퀀스(Consequence)는 'Hooligan'을 2026년 상반기 최고의 노래 중 하나로 꼽았다.한편 방탄소년단은 오는 26일과 27일 스페인 마드리드에서 월드투어 유럽 공연의 막을 올린다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr