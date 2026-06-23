배우 신민아와 가수 이영지가 다정하게 포즈를 취하고 있다. / 사진=신민아 SNS

사진=신민아 SNS

배우 신민아가 이영지와 만남을 인증했다.신민아는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "거봐 웃기잖아!!!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 신민아가 웹 예능 '차린 건 쥐뿔도 없지만'에 게스트로 출연한 모습. 그는 "차쥐뿔 알럽🫶"이라며 진행자 이영지를 향해 "엠지 사진 고마워요"라고 인사했다.특히 신민아가 녹화장에 등장하자 뒷걸음질 쳤던 이영지는 입을 꾹 다문 채 수줍은 소녀 면모를 보여 보는 이들의 미소를 자아냈다.앞서 신민아는 해당 방송을 통해 유머 감각에 남다른 열망이 있음을 고백했다. 이영지가 신민아에게 "개그 욕심 있는 스타일이구나"라고 하자 신민아는 이에 동의하며 "(사람들이) 내 개그 잘 이해 못 한다"고 털어놨다.또 신민아는 "새로운 촬영 현장에 갈 때마다 분위기를 주도하려 노력하는데 싸늘해지는 순간이 있다"고 토로하기도 했다.한편 신민아는 영화 '눈동자' 개봉을 앞두고 있다. 작품은 유전병으로 시력을 잃어가는 서진이 쌍둥이 동생 서인의 죽음에 의문을 품고 이를 파헤치다 충격적인 실체와 마주하게 되는 스릴러물이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr