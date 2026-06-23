배우 이훈이 17년 만에 스크린에 복귀한다. / 사진=텐아시아DB
배우 이훈이 17년 만에 스크린에 복귀한다. / 사진=텐아시아DB
배우 이훈이 17년 만에 스크린에 복귀한다.

이훈이 오는 9월 크랭크인을 앞둔 영화 '비상계엄 12.3'(감독·각본 박경수)에 캐스팅됐다. '비상계엄 12.3'은 2024년 12월 3일 발생한 비상계엄 사태를 모티브로 한 정치 스릴러 드라마다.

극 중 이훈은 대통령 계영(공형진 분)의 선택을 강력하게 만류하며 정면으로 대립하는 대통령 비서실장으로 분한다. 그는 대통령과 첨예하게 대립하는 인물을 연기하며 긴장감을 더할 예정이다.
배우 이훈이 생활고를 고백했다. / 사진='물어보살' 캡처
배우 이훈이 생활고를 고백했다. / 사진='물어보살' 캡처
한편 이훈은 2006년 스포츠센터 사업 실패로 30억 원대의 빚을 지고 반지하 생활과 개인회생을 겪었다. 그는 지난 4월 한 예능 프로그램에 출연해 "최근 3년간 준비하던 작품들이 잇따라 무산되면서 경제적으로 완전히 막혔다. 정말 절실한 상황"이라며 생활고를 호소하기도 했다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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