송가인이 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

송가인이 근황을 공개했다. / 사진=송가인SNS

가수 송가인이 새 보금자리로 이사한 근황을 공개했다.지난 22일 송가인은 자신의 SNS에 "날씨 딱 좋은 날 이사 완료"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 사진에는 송가인이 역삼동 집을 떠나 새집으로 이사하는 모습이 담겼다.이어 그는 "힘들까 봐 걱정했는데 이모 삼촌들이 알아서 척척 잘해주셔서 감사했던 하루. 짐이 너무 많아서 큰일. 하루에 다 안 끝나서 다음날까지 정리해 주시기까지. 최고여라"라며 이사 소감을 밝혔다.한편 송가인은 한 예능에 출연해 자신을 둘러싼 '가짜뉴스'에 해명한 바 있다. 그는 "서울 강남구 역삼동에 사는 중인데 내 집은 아니고 전세로 살고 있다"라며 "유튜브 가짜 뉴스를 보면 나는 이미 건물을 산 사람이고 누구랑 결혼해서 애가 둘이라 하더라. 또 200억 재산이 있다고 하는데 가짜 뉴스 보지 마시라"고 설명했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr