넷플릭스 '동궁'의 한 장면. 구천 역의 남주혁이 강렬한 눈빛으로 무언가를 응시하고 있다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '동궁'의 스틸이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '동궁'이 1차 보도스틸을 공개했다. 이번 스틸은 궁 안에 드리운 저주와 미스터리한 사건의 단면을 담아내며 작품에 대한 기대를 높인다. 남주혁, 노윤서, 조승우가 각기 다른 비밀과 능력을 지닌 인물로 변신해 어떤 연기 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.'동궁'은 귀(鬼)의 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천(남주혁 분)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서 분)이 왕(조승우 분)의 부름을 받아 동궁에 깃든 저주의 실체를 추적하는 이야기를 그린 작품이다. 현실 세계와 귀의 세계를 오가는 독특한 설정과 궁을 둘러싼 미스터리가 어우러진 판타지 사극이다.공개된 스틸에는 아름답지만 어딘가 음산한 기운이 감도는 궁에서 벌어질 사건들이 담겼다. 먼저 영안군(조단 분)을 품에 안은 왕의 모습이 눈길을 끈다. 아들을 바라보는 왕의 얼굴에는 절박함과 두려움이 교차하고, 구천을 무릎 꿇린 장면에서는 냉철한 카리스마가 드러난다. 저주와 귀신을 믿지 않는 왕이 구천을 궁으로 불러들인 이유는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.왕의 명을 받은 구천은 궁녀 생강과 함께 궁을 둘러싼 저주와 미스터리를 추적하기 시작한다. 목에 밧줄을 건 채 연못으로 걸어 들어가는 구천과 활시위를 당기는 생강의 모습은 긴장감을 더한다. 특히 귀의 세계 속 구천은 현실에서와는 다른 분위기를 풍기며 미스터리한 사건의 중심에 선 인물임을 예고한다.구천을 둘러싼 붉은 기운과 낯선 풍경은 현실과 맞닿아 있는 또 다른 공간인 '귀의 세계'의 존재를 암시한다. 어딘가에서 들려오는 소리에 귀 기울이는 생강의 모습도 포착됐다. 귀신의 소리를 들을 수 있는 생강이 사건의 진실에 어떤 역할을 하게 될지 관심이 모인다.또 다른 스틸에는 왕의 침소를 뒤덮은 검은 덩굴과 귀의 세계로 향하기 위해 연못가에 선 구천과 생강의 모습이 담겼다. 궁 전체를 휘감은 저주와 그 이면에 숨겨진 비밀이 무엇인지, 세 인물이 이를 어떻게 마주하게 될지 궁금증을 더한다.넷플릭스 시리즈 '동궁'은 오는 7월 17일 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr