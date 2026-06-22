윤경호가 '남편들'에서 활약했다. / 사진=넷플릭스

윤경호가 '남편들'에서 활약했다. / 사진=넷플릭스 이처럼 윤경호는 짠한 모습부터 서늘한 카리스마까지 폭넓은 연기로 극의 몰입감을 높였다. 그동안 보여준 친근한 이미지와는 또 다른 결의 모습을 선보이며 새로운 얼굴을 각인시킨 가운데, 앞으로 어떤 변신으로 시청자들을 만날지 기대를 모은다. 이처럼 윤경호는 짠한 모습부터 서늘한 카리스마까지 폭넓은 연기로 극의 몰입감을 높였다. 그동안 보여준 친근한 이미지와는 또 다른 결의 모습을 선보이며 새로운 얼굴을 각인시킨 가운데, 앞으로 어떤 변신으로 시청자들을 만날지 기대를 모은다.

배우 윤경호가 넷플릭스 영화 '남편들'에서 활약하며 강렬한 인상을 남겼다.지난 19일 공개된 '남편들'에서 윤경호는 10년 전 한 지역을 주름잡던 마약조직 용강파 보스 김용강 역을 맡았다. 그는 배우 진선규, 공명, 이다희, 강한나 등과 함께 호흡을 맞추며 극의 긴장감을 더했다.영화 초반 김용강은 출소 후 달라진 현실 앞에서 방황하는 모습으로 시선을 끌었다. 자신의 자리를 차지한 새 마약조직의 두목 마도준(김지석 분)을 찾아가 협업을 제안했지만 냉대와 조롱만 돌아왔고, 이후 복수를 위해 체포된 마도준의 행방을 쫓으며 분주한 움직임을 이어갔다.후반부로 갈수록 김용강의 본색이 드러났다. 조직 재건을 위해 마도준은 물론 과거 자신을 체포했던 황충식(진선규 분)과 그들의 가족까지 위협하며 냉혹한 면모를 보여준 것. 특히 마도준의 마약 사업 핵심인 AI 프로그램 '나비'를 파괴하는 장면에서는 집요한 광기와 위압감을 동시에 그려냈다.한편 윤경호는 지난 16일 종영한 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서 배우 박지훈과 유쾌한 케미를 보여주며 작품의 흥행을 이끈 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr