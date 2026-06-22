댄서 허니제이가 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개했다./SNS

댄서 허니제이가 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개했다./SNS

댄서 허니제이가 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개했다./SNS

댄서 허니제이가 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개했다.허니제이는 최근 자신의 SNS를 통해 지인들과 함께한 여름 나들이 사진을 게재했다.공개된 사진 속 허니제이는 노란색 플라워 패턴 비키니를 입고 카메라를 응시하고 있다. 선글라스와 볼캡으로 포인트를 준 허니제이는 특유의 힙한 매력을 뽐냈다. 특히 출산 후에도 탄탄하게 관리된 몸매와 건강미 넘치는 분위기가 시선을 사로잡는다.넓게 드러난 어깨 라인과 군살 없는 상체, 자신감 넘치는 포즈가 어우러지며 남다른 존재감을 발산했다. 허니제이는 지인들과 함께 워터파크를 찾은 것으로 보이며, 한여름 햇살 아래 여유로운 시간을 즐기는 모습이다.한편 댄스 크루 홀리뱅의 수장인 허니제이는 2022년 11월, 1살 연하의 모델 출신 패션 사업가 정담과 결혼해 2023년 4월 딸 러브를 얻었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr