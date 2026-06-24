배우 윤경호가 영화 '남편들'에서 짠함과 카리스마를 오가는 빌런 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다./사진제공=넷플릭스

배우 윤경호가 영화 '남편들'에서 짠함과 카리스마를 오가는 빌런 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다./사진제공=넷플릭스

배우 윤경호가 영화 '남편들'에서 짠함과 카리스마를 오가는 빌런 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다./사진제공=넷플릭스

배우 윤경호가 넷플릭스 영화 '남편들'에서 짠함과 카리스마를 오가는 빌런 김용강 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다.지난 19일 공개된 '남편들'은 범죄 조직에 납치된 아내를 구하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편 충식(진선규 분)과 현남편 민석(공명 분)의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화다. 윤경호는 극 중 10년 전 한 지역을 주름잡던 마약 조직 용강파의 보스 김용강으로 분해 극의 한 축을 담당했다.영화 초반 김용강은 자신을 잊은 세상 앞에서 갈피를 잡지 못하는 모습으로 시선을 끌었다. 출소 후 자신의 영역을 차지한 새 마약 조직의 두목 마도준(김지석 분)을 찾아가 당당하게 협업을 제안했지만, 조롱과 무시를 당하며 굴욕을 맛봤다. 이후 체포된 마도준을 찾아다니며 복수를 다짐하는 등 좌충우돌 행보를 이어갔다.후반부로 갈수록 김용강의 서늘한 본색이 모습을 내비친다. 조직 재건을 위해 마도준과 과거 자신을 체포했던 황충식(진선규 분), 그들의 가족까지 위협하며 냉혹한 면모를 보여준 것. 마도준의 마약 사업 핵심인 AI 프로그램 '나비'를 파괴하는 장면에서는 광기 어린 집념과 위압감을 극대화했다. 여기에 홀로 다수를 상대하는 거친 액션과 흔들림 없는 기세까지 더해 최종 빌런다운 존재감을 각인시켰다.윤경호는 짠함과 누아르를 자유자재로 오가는 연기로 극의 몰입도를 끌어올렸다. 그동안 대중에게 각인된 친근하고 따뜻한 이미지와는 다른 결의 카리스마를 보여주며 또 한 번 연기 변신에 성공했다.최근 윤경호는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서 박지훈과 코믹한 호흡을 맞췄다. 또 소지섭 주연의 SBS 드라마 '김부장' 출연을 확정하며 차기작 행보도 이어가고 있다.윤경호는 '핑계고'를 비롯한 여러 예능 프로그램에서 말 수가 많은 유쾌한 이미지로 큰 호응을 얻었다. 작품과 예능을 오가며 '대세 배우'로 자리매김한 그가 이번에는 마약 조직 보스로 변신해 또 다른 얼굴을 보여주고 있다.윤경호가 출연한 영화 '남편들'은 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr