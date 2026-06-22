배우 안효섭이 '케이팝 데몬 헌터스' 1주년을 맞은 소감을 밝혔다. / 사진='케이팝 데몬 헌터스' 공식 SNS 캡처

안효섭이 행사에 참석해 미소를 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 안효섭이 글로벌 히트에 성공한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 공개 1주년을 맞아 작품을 사랑해 준 팬들에게 감사의 마음을 전했다. 작품을 통해 첫 영어 보이스 액팅에 도전했던 그는 글로벌 팬들의 꾸준한 관심과 응원에 고마움을 표했다.넷플릭스는 최근 공식 채널을 통해 '케이팝 데몬 헌터스' 공개 1주년을 기념하는 콘텐츠를 공개했다. 특히 극 중 진우 역을 맡았던 안효섭의 인터뷰 영상도 함께 공개돼 글로벌 팬들의 관심을 모았다. '케이팝 데몬 헌터스' 팬덤이 본인에게 어떤 의미냐는 질문에 안효섭은 "저에게 정말 큰 의미가 있다. 팬들이 지난 1년 동안 이 작품을 계속 살아 있게 만들어 주셨다고 생각하기 때문에 정말 감사한 마음"며 감사한 마음을 전했다.가장 기억에 남는 팬들의 반응으로는 팬아트와 댄스 커버, 노래 커버 등을 꼽았다. 그는 "팬아트와 댄스 커버, 노래 커버 등을 많이 봤는데 정말 다 좋았다"며 "많은 분이 캐릭터들에 애정을 가지고 즐겨주시는 모습이 인상적이었고, 무엇보다 팬들이 즐겁게 함께해 주시는 모습을 보는 게 좋았다"고 말했다. 이어 "계속 함께해 주셔서 감사하다"며 "여러분이 이 영화를 완성해 줬다고 생각하며 진심으로 큰 감사의 말씀을 드리고 싶다"고 덧붙였다.'케이팝 데몬 헌터스'는 소니픽처스 애니메이션이 제작하고 매기 강, 크리스 애플한스 감독이 연출한 하이브리드 액션 뮤지컬 애니메이션이다. 안효섭은 극 중 보이그룹 사자보이즈의 리더이자 저승사자 아이돌 진우 역을 맡아 첫 영어 보이스 액팅에 도전했다.작품 공개 이후 안효섭은 글로벌 시장에서 활동 반경을 넓혀왔다. 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'과 '투데이 쇼'에 출연하며 북미 시청자들과 만났고, 아카데미 시상식과 멧 갈라 등 글로벌 무대에도 참석하며 존재감을 나타냈다.음악 활동도 이어졌다. 안효섭은 글로벌 팝스타 칼리드(Khalid)와 협업곡 'Something Special'을 발표했으며, 미국 스포티파이 차트에 이름을 올리며 새로운 가능성을 보여줬다.배우로서의 활동도 계속된다. 최근 SBS 드라마 '오늘도 매진했습니다'로 시청자들과 만난 그는 차기작인 JTBC 드라마 '파이널 테이블' 촬영에 한창이다. '케이팝 데몬 헌터스' 이후 글로벌 무대와 국내 활동을 병행하고 있는 안효섭이 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 관심이 모인다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr