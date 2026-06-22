배우 김선호가 공식석상에서 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

김선호가 아시아 투어 팬미팅을 마쳤다. / 사진제공=판타지오

김선호가 아시아 투어 팬미팅을 통해 글로벌 팬들을 만났다. / 사진제공=판타지오

배우 김선호가 약 2년 만에 진행한 아시아 투어 팬미팅에서 변함 없는 인기를 입증하며 성공적으로 마무리했다. 서울을 시작으로 아시아 6개 도시를 찾은 그는 현지 팬들과 가까이 소통하며 글로벌 인기를 재확인했다. 팬들의 성원 속에 투어를 마친 김선호는 하반기 공개를 앞둔 차기작으로 활동을 이어갈 예정이다.김선호는 지난 4월부터 6월까지 서울, 자카르타, 가나가와, 마닐라, 타이베이, 방콕 등 6개 도시에서 진행한 '2026 KIM SEONHO FANMEETING 'LOVE FACTORY' ASIA TOUR'(2026 김선호 팬미팅 '러브 팩토리' 아시아 투어)를 마무리했다.'LOVE FACTORY'는 사랑이 담긴 모든 것을 만드는 공장을 의미한다. 김선호는 '공장장' 콘셉트로 팬들과 만나 다양한 프로그램을 선보이며 특별한 추억을 쌓았다.약 2년 만에 열린 이번 아시아 투어는 김선호의 글로벌 인기를 확인할 수 있는 자리였다. 전석 매진을 기록한 서울 공연을 비롯해 각 도시 공연장도 현지 팬들로 가득 채워졌다.김선호는 팬들의 사랑에 보답하기 위해 도시별로 차별화된 코너를 준비했다. 작품 비하인드 스토리와 진솔한 토크를 전하는 한편, 각 도시에서 서로 다른 게임을 진행하며 팬들과 더욱 가까이 소통했다.팬들 역시 플랜카드 이벤트와 영상 이벤트 등을 준비해 김선호를 향한 애정을 표현했다. 또한 박수와 환호로 김선호를 응원했다. 오랜만에 만난 김선호와 팬들은 서로의 마음을 확인하며 뜻깊은 시간을 보냈다.아시아 투어를 마친 김선호는 하반기에도 활발한 활동을 이어간다. 그는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '현혹'과 tvN 새 드라마 '의원님이 보우하사' 공개를 앞두고 있으며, 작품을 통해 배우로서의 행보를 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr