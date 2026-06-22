배우 김가은이 다이어트 중이다./SNS

배우 김가은이 다이어트 중이다./SNS

배우 김가은이 운동에 매진 중이다.김가은은 최근 자신의 SNS에 러닝머신 위에서 운동 중인 모습을 담은 사진을 게재했다.공개된 사진에는 헬스장에서 러닝머신을 걷고 있는 김가은의 시점이 담겼다. 편안한 운동복 차림의 김가은은 꾸준히 발걸음을 옮기며 자기관리에 집중하는 모습이다.특히 "아직 돼지야. 뛰어 돼지새끼야"라는 자막이 함께 삽입돼 눈길을 끌었다. 스스로를 향한 유쾌한 채찍질로 다이어트 의지를 보인 것. 특유의 털털한 매력과 솔직한 면모가 팬들의 웃음을 자아냈다.한편 김가은과 배우 윤선우는 2015년 방송된 KBS 2TV 드라마 '일편단심 민들레'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 이들은 동료에서 연인으로 발전해 약 10년간 열애한 것으로 알려졌다. 두 사람은 지난 1월 결혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr