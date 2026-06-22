김지석이 '남편들'에서 신종 마약 조직의 두목으로 변신하며 새로운 악역 캐릭터를 선보였다./사진제공=넷플릭스

김지석이 '남편들'에서 신종 마약 조직의 두목으로 변신하며 새로운 악역 캐릭터를 선보였다./사진제공=넷플릭스

김지석이 '남편들'에서 신종 마약 조직의 두목으로 변신하며 새로운 악역 캐릭터를 선보였다./사진제공=넷플릭스

배우 김지석이 넷플릭스 영화 '남편들'에서 신종 마약 조직의 두목으로 변신하며 새로운 악역 캐릭터를 선보였다.김지석은 지난 19일 공개된 넷플릭스 영화 '남편들'(감독 박규태)에서 신종 마약 업계를 장악한 두목 마도준 역을 맡아 극의 긴장감을 끌어올렸다. 첨단 AI 프로그램을 활용해 전국으로 세력을 확장하는 지능형 범죄자를 입체적으로 그려내며 기존 이미지와는 다른 얼굴을 보여줬다.'남편들'은 범죄 조직에게 납치된 아내를 구하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편 충식(진선규 분)과 현 남편 민석(공명 분)의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화다.극 중 마도준으로 분한 김지석은 세련된 외형 뒤에 감춰진 거칠고 불량한 기질을 현실감 있게 표현했다. 위기의 순간마다 몸을 사리지 않는 액션 연기로 장르적 재미를 더했고, 냉철한 판단력과 폭발적인 감정 변화를 오가며 극의 중심축 역할을 해냈다.특히 아내 혜란(이다희 분)과의 관계는 마도준 캐릭터의 또 다른 면모를 완성했다. 김지석은 과거와 현재를 관통하는 로맨스 서사 속에서 비정한 범죄자로 폭주하면서도 아내와 끝까지 함께하려는 인물의 감정을 설득력 있게 풀어냈다. 형사 충식, 민석과의 대립 구도에서는 절제된 완급 조절로 극적 긴장감을 배가했다.김지석은 그동안 '동백꽃 필 무렵', '(아는 건 별로 없지만) 가족입니다', '월간 집', '키스 식스 센스', '신병2' 등에서 로맨스와 코미디, 생활 연기까지 폭넓은 스펙트럼을 입증해 왔다. 작품마다 다양한 캐릭터에 자신만의 색을 더하며 안정적인 연기력을 보여줬다.김지석은 2024년 12살 연하 배우 이주명과의 열애를 공식 인정했다. 이주명은 최근 시청률 상승세를 타고 있는 JTBC '신입사원 강회장'의 주연으로 활약하고 있다. 공개 열애 이후에도 두 사람은 나란히 작품 활동을 활발하게 이어가고 있다. 김지석은 '남편들'에 이어 하반기 방송 예정인 JTBC 드라마 '연애의 재발견' 출연을 확정하며 쉼 없는 행보를 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr